Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amancio Ortega, fundador de Inditex

Ortega y Del Pino acaparan más de la mitad de la riqueza de España

Media fortuna del país está en manos de 28 octogenarios, según la lista Forbes España

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

La mitad de la riqueza en España, alrededor de 111.200 millones, se encuentra en manos de 28 octogenarios y unas pocas familias. Esta cifra ... queda lejos de los 38.898 millones de euros que concentran los 25 millonarios igual o menores de 50 años, que representan el 15% de la riqueza total en nuestro país.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  2. 2 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  3. 3 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  4. 4 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  5. 5 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  6. 6 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  7. 7 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  8. 8 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria
  9. 9 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
  10. 10 «Si quitar a Teodoro para poner a Carmelo era la solución, se han equivocado»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ortega y Del Pino acaparan más de la mitad de la riqueza de España

Ortega y Del Pino acaparan más de la mitad de la riqueza de España