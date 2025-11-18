Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Le Mans-Dreamland Gran Canaria, en directo: El Granca se diluye en el tercer cuarto (75-65)

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el miércoles y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 121,2€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 252,25€/MWh. La media del día se sitúa en 168,70€/MWh (sufre una subida del 0,54% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 18 de noviembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  3. 3 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  4. 4 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  5. 5 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  6. 6 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  7. 7 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  8. 8 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  9. 9 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  10. 10 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el miércoles y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el miércoles y paga menos por la luz