Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el miércoles y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 3.00 y las 4.00 horas, el precio de la electricidad es de 75,06€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 228,05€/MWh. La media del día se sitúa en 134,22€/MWh (sufre una subida del 1,04% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 4 de noviembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  2. 2 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  3. 3 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  4. 4 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  5. 5 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  6. 6

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  7. 7 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  8. 8 El Bo-Guachinche que reinterpreta los sabores más típicos de los canarios
  9. 9 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  10. 10 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el miércoles y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el miércoles y paga menos por la luz