Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Última hora Con Gonzalo Celorio el Cervantes regresa a Latinoamérica

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el martes y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 80,26€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 18.00 y las 19.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 230,15€/MWh. La media del día se sitúa en 143,82€/MWh (sufre una subida del 0,16% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 3 de noviembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  2. 2 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  3. 3 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  4. 4 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  5. 5 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  6. 6 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  7. 7 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  8. 8 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el martes y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el martes y paga menos por la luz