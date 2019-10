«Nuevos centros comerciales provocarán el cierre de otros»

— ¿Es posible sobrevivir a Amazon?

— Por supuesto pero es absurdo que las pequeñas y medianas empresas quieran competir con los gigantes como Amazon desde lo digital. Ellas pueden y deben estar en lo digital pero deben luchar desde otros territorios. ¿Cuáles son? pues los del corazón, los de la atención al cliente, un surtido diferenciado que tenga que ver con el localismo... Los consumidores somos poliédricos, nadie es completamente digital y tampoco totalmente local. Nos gusta Amazon pero también el carnicero que nos trata muy bien y nos conoce. En este debate el problema es estar en medio, cuando no eres disruptivo ni digital, ni local y cercano.

— En un entorno digital y con compras crecientes en internet, ¿cuál es el futuro de los centros comerciales?

— Los centros comerciales no tienen ya sentido para vender brik de leche. La tendencia en el futuro es que se parezcan más a Walt Disney que a Walmart. El metro cuadrado de papel higiénico dará paso a restaurantes de tres estrellas. El Circo del Sol ya ha informado por ejemplo de que abrirá sedes fijas en centros comerciales. En Dubai ya se está viendo: antes las tiendas ancla de los centros comerciales era Zara, ahora es un jardín con dos millones de flores. Ya se ve en las ciudades que los grandes de la distribución abren en los centros; nadie va a desplazarse a un centro comercial solo a comprar.

— ¿Sobrevivirá entonces el que se convierta en centro de ocio?

— Sí, en centro de experiencias. Serán híbridos, alguna tienda y experiencias sobre todo. Nosotros veremos pagar por un centro comercial. Bajará el número de tiendas en ellos y habrá conciertos y otras opciones de ocio como conciertos. El centro comercial que no tiene nada más que tiendas está muerto.

— En el caso concreto Las Palmas de Gran Canaria, con una saturación comercial a la cabeza del Estado, se prevé que en el corto plazo se produzca el cierre de algún centro comercial al haberse superado los niveles óptimos. ¿Sucederá?

— Puede ser que abran nuevos centros comerciales pero esos terminarán con otros metros viejos de centros comerciales.

— ¿Desaparecerán entonces en esta ciudad metros cuadrados de centros comerciales?

— Segurísimo pero desaparecerán los centros comerciales a los que no va la gente. Esos no tienen solución y lo tienen más complicado que el comercio local. La tienda de barrio, si usa buenas estrategias hacia lo local, le irá bien. No puede intentar competir vía precio porque está perdido. El día que Amazon instale en las islas una plataforma logística no podrá hacer nada. Su camino es otro. Y pasará antes o después.

— ¿Ve al comercio local de Canarias preparado para lo que viene?

— A mi me gusta mucho el comercio local. Ayer estuve dando una vuelta y lo que ví es que aquí sigue en lo mismo, con el atributo precio y nada más. No se han dado cuenta de que, cuando llegan las multinacionales están perdidos.

— Quizás el comercio tradicional se siente protegido por las trabas que existen al comercio electrónico y que impiden su desarrollo en las islas como en otros territorios.

— No sé hasta qué punto se puede bloquear la entrada de un actor en las islas. Es discriminatorio y perjudica a los consumidores pero eso depende de los ciudadanos de las islas.

— ¿Se puede luchar contra Amazon?

— Amazon tiene una parte oscura vinculada al pago de impuestos que corresponde a los políticos solucionarlo. Al margen de esto, lo que está sucediendo en el comercio es lo mismo que lo de los taxis con Uber. Durante muchos años no han hecho nada por mejorar su atención al público, han machacado a los clientes y ahora se quejan de que llega uno y más allá del precio le canibaliza los clientes. Basta de quejarse de los nuevos actores y no hacer nada por mejorar. Echo de menos que sean más proactivos.

— En cualquier caso todo apunta a que la tienda física seguirá jugando un papel clave. Muchos queremos seguir viendo y tocando la mercancía que vamos a comprar.

— Las tiendas físicas van a crecer. En el mundo hay hoy 7.500 millones de personas y en 2050 seremos 10.000. Más gente, más tiendas. Son necesarias para la rentabilidad del negocio de retail. En el futuro habrá compras híbridas. Se comprará online y se recogerá en tienda física. En EE UU ya vemos que el 60% de lo que venden los grandes del retail se recoge en tienda física.

— Pasará al contrario que con las entidades financieras.

— Claro. Ellos venden servicios y no productos. Los bancos se están convirtiendo en cafeterías. Vas, te tomas un café y te venden un producto pero en el retail es diferente.