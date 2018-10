Nota de rectificación de Juan Antonio Olivera

En relación con las noticias publicadas por este periódico los días 3 y 4 de octubre de 2018 en los que se alude a Juan Antonio J. Olivera Herrera y se recoge que el mismo «cobró 15.500 euros por un estudio de la ZEC lleno de plagios», desde la representación legal de Juan Antonio J. Olivera Herrera se ha solicitado a este medio la rectificación de dichos artículos en los siguientes extremos:

«1. En primer lugar, el estudio no fue realizado por D. Antonio Olivera, sino que fue elaborado y firmado por Corporación 5; siendo nuestro patrocinado únicamente colaborador del mismo. Con lo cual, además, nuestro patrocinado no recibió las cantidades declaradas en el artículo.

2. En segundo lugar, y con respecto a la imputación de plagio en el artículo hemos de manifestar que dada la naturaleza cambiante de los datos aportados en el Informe elaborado por Corporación 5 (datos del año 2016), resulta imposible el plagio en los términos descritos en el artículo publicado. Así, recordemos que según nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 26 de Noviembre de 2003 definía el concepto de plagio como “las coincidencias estructurales básicas y fundamentales, y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o a modificaciones no trascendentales”. Con lo cual, no pudiendo existir coincidencia básica alguna en el análisis realizado de los datos, no es posible el plagio de ninguna otra obra ni estudio, y mucho menos según las consideraciones establecidas en el artículo que se pretende rectificar.”