El Museo Elder acoge del 4 al 16 de noviembre las I Jornadas de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Las jornadas buscan acercar el mundo de la ingeniería civil a la ciudadanía mediante exposiciones interactivas, talleres, visitas técnicas y conferencias magistrales

El Museo Elder inauguró este martes las I Jornadas de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, organizadas por la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP). El evento se celebra en el museo del 4 al 16 de noviembre y busca acercar el fascinante mundo de la ingeniería civil a la ciudadanía mediante exposiciones interactivas, talleres, visitas técnicas y conferencias magistrales.

Durante las dos semanas que durarán las jornadas, el público podrá disfrutar de una amplia exposición sobre los grandes hitos de la ingeniería civil -desde el Canal de Panamá hasta la carretera sobre la lava del Tajogaite-, así como de talleres, juegos interactivos y un espacio de realidad virtual que permite «visitar» obras emblemáticas sin salir del museo.

Hasta el momento, más de 1.300 estudiantes de 21 centros escolares han confirmado su participación en las actividades programadas, «consolidando estas jornadas como un referente divulgativo y educativo para el futuro de la ingeniería en Canarias», señalan desde la organización.

Datos de interés Lugar: Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria

Fechas: Del 4 al 16 de noviembre de 2025, abierto de martes a domingo

Acceso libre y gratuito de martes a viernes. Entrada general reducida a 3 euros sábados y domingos.

Más información en www.jornadasingenieriacaminos.es

Del 11 al 14 de noviembre: presentación de la nueva Guagua Eléctrica, que los visitantes podrán conocer tanto físicamente como mediante una experiencia de realidad virtual.

13 de noviembre, conferencia 'Caminos sobre lava: ingeniería y reconstrucción tras la erupción del Tajogaite', centrada en la resiliencia y la capacidad de la ingeniería para reconstruir territorios afectados por catástrofes naturales. Por José Luis Rodríguez Prada, delegado de Dragados en Canarias

Jornada inaugural

El acto inaugural contó con la presencia de María Fernández Pérez, directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias; Miguel Ángel Carrillo Suárez, presidente nacional del CICCP; y Felipe Ramón Roque Villarreal, decano de la Demarcación de Las Palmas del Colegio, quien definió las jornadas como un espacio de divulgación y orgullo profesional: «Queremos que cualquier persona -niños, estudiantes, familias o curiosos- entienda qué hace un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y cómo su trabajo está detrás de casi todo lo que utilizamos a diario: carreteras, puertos, agua, energía, aeropuertos…».

La jornada inaugural culminó con la conferencia 'El tren de Gran Canaria como solución vertebradora de la movilidad insular', impartida por Regina Inmaculada Díaz Pérez, directora técnica de Ferrocarriles de Gran Canaria, quien presentó con detalle el proyecto como un ejemplo de ingeniería moderna, sostenible y socialmente transformadora.

Homenaje a los ingenieros canarios Agustín de Betancourt y Juan de León y Castillo

Se trata de un evento «pionero» que rinde homenaje a los ingenieros canarios Agustín de Betancourt y Juan de León y Castillo, y «celebra el talento, la sostenibilidad y la vocación que marcan el futuro de la ingeniería civil», señalan los organizadores.

Desde el CICCP defienden que la historia de la ingeniería civil española no puede entenderse sin la figura de Agustín de Betancourt y Juan de León y Castillo, dos canarios universales cuya obra marcó para siempre el progreso técnico y social de España.

Agustín de Betancourt (1758-1824) fue uno de los grandes ingenieros e inventores de la Ilustración. Visionario y polifacético, fundó la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales de Madrid en 1802, impulsando la formación técnica y científica que dio origen a la ingeniería moderna en nuestro país.

Juan de León y Castillo (1834-1912) continuó ese legado con proyectos que transformaron el territorio y la vida de miles de personas: carreteras, obras hidráulicas, puertos, faros y, entre ellos, el emblemático Puerto de La Luz y de Las Palmas, símbolo de progreso y apertura al mundo. Ambos representan el espíritu de una ingeniería canaria con vocación universal, rigurosa, innovadora y al servicio de la sociedad.

