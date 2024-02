13 municipios turísticos y varios distritos de las capitales canarias son zonas tensionadas del alquiler

En Canarias hay en torno a 13 municipios -coincide con los turísticos- que se consideran zonas tensionadas para el alquiler. Además en varias ciudades de las islas, entre ellas las dos capitales canarias, hay varios distritos que tienen la misma consideración debido a los elevados precios para arrendar y la reducida oferta.

Para considerarse zona tensionada deben darse al menos una de dos circunstancias, según recoge la Ley 12/2023, de 24 de mayo, y recuerda Fotocasa. Por un lado, la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos no debe superar el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares en la zona. En Canarias este porcentaje se superar con creces en estos municipios. Otra circunstancia es que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya experimentado en los últimos 5 años un crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales por encima del incremento del IPC de Canarias.

Para declarar las zonas tensionadas y tomarse las medidas oportunas, como topar los precios, debe ser la comunidad autónoma la que tome la iniciativa y realizar un desarrollo normativo de la ley estatal. Por ahora no se ha hecho nada. Tampoco ningún ayuntamiento ha movido ficha y solicitado la declaración de zona tensionada. No se descarta que se puedan presentar iniciativas en los próximos meses. Los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y La Orotava son los únicos que han mostrado disposición a hacerlo pero no lo han materializado.

Desde el Gobierno de Canarias se ha dejado claro que, si llega ese momento, se estudiarán los pasos a seguir y el procedimiento. Fuentes próximas, apuntan que si se mantiene la tendencia actual del mercado inmobiliario de las islas «con un desfase absoluto entre el poder adquisitivo de los demandantes y el precio», podría ser que el Gobierno tuviera que adoptar medidas en este sentido. «La carencia de alquiler es brutal en estas zonas», señalan.

En cualquier caso, el sector inmobiliario es totalmente reacció a poner en marcha las medidas de control de los precios, ya que una de las consecuencias directas sería la desaparición de vivienda en alquiler.

Portales inmobiliarios, asociaciones o empresas de gestión del alquiler rechazaron ayer el índice de precios de referencia para controlar los alquileres en las zonas tensionadas ya que creen que frenará la entrada de nuevas viviendas al mercado, reduciendo aún más la oferta y presionando al alza los precios.

La Federación de Asociaciones Inmobiliaria (FAI) asegura que un índice de precios del alquiler que obligue a topar las rentas creará más temor entre los propietarios, lo que agudizará la huida de arrendadores de vivienda habitual del mercado y reducirá todavía más la oferta, según recoge Efe.