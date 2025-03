Las multinacionales americanas afincadas en España redoblan su ofensiva contra Trump para dar marcha atrás a los aranceles

C. P. S. Lunes, 17 de marzo 2025, 20:02 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

La presión para que Donald Trump no imponga aranceles a los productos europeos y españoles continúa creciendo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ... en España (AmChamSpain) remitió este lunes una carta a Donald Trump, y no al secretario de Comercio como hizo hace apenas un mes, con el objetivo de subrayar la importancia de mantener un clima comercial equilibrado entre España y Estados Unidos ante la posible imposición de nuevos aranceles a determinados productos de origen europeo. Una segunda carta que redobla la presión sobre la administración de Trump para que no imponga aranceles a España.

La misiva, firmada por el presidente de AmChamSpain, Jaime Malet, destaca la singularidad de la relación económico-comercial entre ambos países, al recordar que, a diferencia de muchos otros Estados miembros de la Unión Europea, Estados Unidos mantiene un superávit comercial con España, en vez de un déficit. Asimismo, subraya la relevancia de las inversiones recíprocas, que generan miles de puestos de trabajo tanto en España como en EE UU, y advierte del potencial impacto negativo que una escalada arancelaria podría acarrear en las ventas y la rentabilidad de las filiales de multinacionales estadounidenses presentes en España y Europa. AmChamSpain ha instado al resto de las cámaras de comercio americanas en la Unión Europea a realizar gestiones similares, en línea con los intereses del gran número de empresas y trabajadores que representan. El conjunto de AmChams en la UE agrupa a miles de compañías -tanto estadounidenses como locales- que generan un total de 20 millones de empleos y más de 1 billón de euros de facturación en la Unión Europea. «Nuestra intención con esta carta es, sobre todo, salvaguardar las relaciones comerciales y de inversión entre España y Estados Unidos, que son de larga trayectoria y aportan enormes beneficios a ambas naciones«, asegura una misiva en la que deja claro que está dispuesta a colaborar con el Gobierno español y estadounidense para garantizar un clima de »seguridad jurídica y certidumbre económica«.

