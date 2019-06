Multas, deducciones y recargos, el gran dilema en la recta final de la Renta

De hecho, los especialistas avisan no solo de las multas y recargos a los que nos arriesgamos si no lo hacemos a tiempo sino también de las precauciones que debemos adoptar aunque sea apurando hasta el último instante.

Cabe recordar, mirando el calendario fiscal de rigor, que si sale a pagar tienen hasta el 26 de junio para domiciliar el ingreso, Asimismo, el 28 de junio es el último día para pedir cita previa.

Uno de los errores más comunes cuando el tiempo se nos ha echado encima es asumir como correctos la información contenida en los datos fiscales o en el borrador de declaración proporcionados por Hacienda. Conviene tener en cuenta que Hacienda es incapaz de llegar a toda la información del contribuyente por lo que es importante asegurarse de revisar el borrador porque en muchos casos pueden aplicarse deducciones que realmente no se están plasmando.

Además, la gente que gana en España menos de 22.000 euros con un pagador o menos de 12.000 euros con más de un pagador no tiene la obligación de declarar. Sin embargo, como Hacienda les permite no hacerlo dan por hecho que es mejor no presentarla, un error garrafal y clásico, ya que según los expertos, siempre es mejor declarar, porque la realidad es que las rentas bajas son las que más deducciones se pueden aplicar.

Al mismo tiempo, hay una serie de datos fáciles de olvidar, como los correspondientes a deducciones autonómicas: gastos por adquisición de libros de texto, uniformes, material escolar, por gastos en guarderías, por inversión en vivienda habitual para personas jóvenes, por ayuda doméstica, por adopción internacional o por deducciones por alquiler.

En paralelo, también entrar con facilidad en el olvido la información sobre determinadas cantidades pendientes de compensar de ejercicios anteriores. Por ejemplo, cantidades no aprovechadas de aportaciones a planes de pensiones o a patrimonios protegidos, rendimientos capital mobiliario negativos pendientes, intereses y gastos de reparación y conservación, saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales, entre otros, que aunque aparecen este año por primera vez en los datos fiscales, siempre resulta conveniente cotejarlos con las declaraciones presentadas en años anteriores.

En el caso de tener ingresos procedentes del arrendamiento de algún inmueble, deberemos recordar que son gastos deducibles los gastos de financiación, de reparación y conservación, IBI, tasa de basura, comunidad y gastos de conserjería, primas de seguros y servicios legales”.