MP Hotels exhibe su crecimiento y nuevos proyectos en la ITB

La marca Design Plus se presentó por primera vez con el emblemático Design Plus BEX Hotel en Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España. Esta enseña también estrenó su concepto de sol y playa con Design Plus SEYA Beach Hotel en Alaçati, Turquía. En resumen, Design Plus es una apasionante marca de alta gama con conceptos gastronómicos de tendencia, diseños de interior muy modernos y mobiliario excepcional que abraza e integra el momento actual.

2019 ya se perfila como otro año de auténtico cambio para MP Hotels. En febrero, la compañía anunció el lanzamiento de su quinta marca, Club Sei. Esta última es una revisión completa al concepto de clubs de resorts. Club Sei fue desarrollado en colaboración con el Dr. Cem Kinay, que ha sido el cerebro detrás de Magic Life y quien se esfuerza por revitalizar la experiencia de los clubs. Se espera que los primeros hoteles Club Sei tengan su apertura en Turquía y España para el año 2020.