Mitos sobre los créditos online con ASNEF

Se conceden con cualquier tipo de deuda

Este es el error más común. Consumidores inscritos en ASNEF con grandes deudas suelen decepcionarse al comprobar que una entidad financiera que concede créditos online con ASNEF no está dispuesta a concederle el crédito que necesita.

Debemos tener claro que no es así. Si las entidades conceden préstamos con ASNEF es porque hay muchos consumidores inscritos en ASNEF que realmente son perfectamente solventes. Piensa, por ejemplo, en un consumidor que no ha pagado una factura de teléfono móvil debido a un desacuerdo con su compañía. Seguramente esté en ASNEF, pero no hay razón real para no darle crédito. Sin embargo, los consumidores que estén registrados en ASNEF por una deuda de tamaño considerable, probablemente verá sus solicitudes rechazadas en todas las entidades financieras.

Se conceden sin requisitos

Si bien los requisitos son mucho menos exigentes que los de los créditos al uso, los créditos online con ASNEF también tienen algunos requisitos. Por lo general, además de ser mayor de edad y tener residencia en España, el prestamista querrá que se tenga una cuenta bancaria en España, un teléfono móvil e ingresos regulares de algún tipo. Cumplir con esto, no garantiza que vayan a conceder el préstamo a cualquier consumidor en cualquier situación, sino que se estudiará la solicitud, cosa que de otro modo se rechazaría de forma automática.

Son un timo

Es innegable que son un producto caro, pero los créditos online con ASNEF no son un timo en absoluto. De hecho, el sector de la financiación está estrictamente regulado y cuando se publicitan estos productos se tiene la obligación de informar del TIN y la TAE con claridad, de modo que el consumidor siempre sepa lo que va a pagar. De la misma manera, en los contratos se debe aclarar qué tarifas e intereses se aplicarán en caso de impago.

Puesto que el perfil de riesgo de los clientes es mayor que el de los clientes de los créditos sin ASNEF, los intereses que se cobran también son más altos. Por eso, las asociaciones de consumidores no recomiendan estos créditos. Son un servicio, que solo tiene sentido en casos de urgente necesidad de efectivo. Dicho esto, también tienen su parte positiva, que es ofrecer la capacidad de financiarse a personas que de otra manera estarían fuera del mercado.

Todos son iguales