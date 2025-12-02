La misión del Gobierno y Fedeport a Dajla divide a empresarios y a la clase política Varias personas se descuelgan del viaje por el malestar que el viaje ha provocado. Varios empresarios consideran que ha sido una «torpeza»

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 07:01 Comenta Compartir

La misión empresarial organizada por Proexca (empresa pública del Gobierno de Canarias para auspiciar la internacionalización de las empresas canarias) y la patronal portuaria Fedeport en Dajla (la antigua Villa Cisneros) y ubicada en el Sáhara occidental lleva semanas envuelta en la polémica tanto desde el prisma político como el empresarial.

Comenzando por lo segundo, la misión, que salió de Canarias el sábado y regresa hoy martes, no ha resultado tan exitosa como se esperaba y varios empresarios se han descabalgado de ella por la polémica suscitada y que surge por dos razones: Para empezar Dajla es un territorio reclamado por los saharauis pero controlado por Marruecos. De hecho, como reza en la página de Proexca, la misión ha sido organizada por Canarias en colaboración con entidades locales y regionales marroquíes. Para continuar, el objetivo de la misión es que las empresas canarias encuentren oportunidades en el desarrollo del futuro puerto de Dakhla Atlantique, un proyecto logístico de 1.300 millones de euros que aspira a ser un nexo logístico clave entre África, Europa y América, y sobre todo, se plantea como una amenaza al puerto de Las Palmas.

La misión ha generado un gran malestar entre los empresarios portuarios y de fuera del puerto que no entienden «la torpeza» del Gobierno de Canarias de plantear esta misión en el momento actual y tras la reciente resolución de la ONU que entiende que la solución al conflicto es que la autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí. «No había razón para meterse en este lío y generar una situación tan incómoda», señalan fuentes próximas. También ha suscitado el rechazo del Polisario, que ha acusado a Canarias, a raíz de esta visita, de participar del expolio del Sáhara.

Ya hace más de una semana que el presidente de Oneport, José Mayor, advirtió en el cóctel de Navidad de su organización del «riesgo» que entrañan algunas misiones comerciales y que «más que sumar pueden restar y mucho» al puerto de Las Palmas.

Varios días después fue el secretario general de NC, quien recriminó al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, esta misión que pone en evidencia la connivencia del archipiélago con Marruecos. A las voces discrepantes se suma la del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que el fin de semana publicó en CANARIAS7 un artículo de opinión que señalaba que esta misión era un «error estratégico que pone en riesgo a Canarias». Como señaló, la misión o interesa a Canarias y supone «un riesgo económico, político y reputacional» para las islas.