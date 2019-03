Milanuncios ofrece una garantía a sus clientes para los productos de segunda mano

Según una encuesta reciente de la OCU , aunque el 6% de los usuarios de plataformas digitales afirma que ha tenido dificultades en su última transacción, el 43% de los compradores digitales de segunda mano admite que no reclama cuando podría hacerlo perfectamente. Quizás se sientan desprotegidos, porque muchos marketplaces no les ofrecen ninguna garantía que les ayude si alguien les vende algo usado y dañado. Por ello, Milanuncios se ha aliado con Willis Towers para lanzar lo que llaman Garantía Por si acaso , un instrumento que cubre el mal funcionamiento de los productos electromecánicos adquiridos a través del portal con la única excepción de la categoría de motor. La garantía será gratuita en marzo, abril y mayo y, a partir de entonces, se ofrecerá como un servicio enteramente opcional.

¿Pero qué es lo que cubre exactamente esta garantía? El 100% del valor de la reparación o hasta un 75% del valor de compra cuando no exceda los 700 euros. Es importante que no hayan pasado más de quince días desde la recepción y que los fallos o defectos del producto no fueran visibles cuando el cliente lo compró. Hay usuarios que prefieren adquirir a precios rebajados bienes defectuosos para repararlos ellos mismos o porque sus defectos no les preocupan. El impacto y rotura previa y/o posterior a la entrega, los daños producidos durante la carga y descarga, montaje y desmontaje y aquellos que son producto del mal uso del comprador no estarían incluidos en la garantía.

El movimiento de Milanuncios puede suponer un hito en nuestro país, porque el portal cuenta con 25 millones de usuarios al mes que generan, cada día, tres millones de visitas y que publican unos 65.000 nuevos anuncios a diario. En consecuencia, la plataforma mueve una media de 2,4 millones de euros diarios. La importancia estratégica de la empresa en su sector y las enormes dimensiones de sus cifras pueden suponer un antes y un después para el mercado español de bienes usados. “La prioridad de Milanuncios es adaptarnos, siempre, a las necesidades de nuestros usuarios. Consideramos que la garantía es un servicio necesario para ellos, ya no solo en Milanuncios, sino en todas las plataformas de venta de segunda mano. Por eso decidimos dar un paso adelante y ser los primeros”, afirma João d’Eça, general manager de Milanuncios en España.