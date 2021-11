El miedo a la falta de juguetes acelera las compras de regalos navideños

El colapso que sufre el transporte marítimo a nivel mundial y que está generando retrasos en la llegada de las mercancías así como la falta de chips, que está ralentizando la producción de algunos aparatos electrónicos, ha desatado una auténtica psicosis entre los consumidores de las islas que han adelantado las compras de Navidad un mes y medio.

Jugueterías, tiendas de bicicletas y de aparatos tecnológicos como móviles o videojuegos, entre otros, llevan días trabajando a destajo ante la «locura» que se ha desatado. Los clientes temen un desabastecimiento y quedarse sin los regalos de Navidad, si bien, todas las fuentes consultadas aseguran que, aunque puede darse rotura de 'stock' en algunos productos, la normalidad será la tónica dominante. «Los 'juguetes estrella' pueden agotarse como ocurre todos los años pero en general habrá de todo», indica el responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Manuel Marrero. También puede haber escasez en algunos aparatos de última tecnología, sobre todo de la marca Apple, ya que sus unidades son limitadas y hay que esperar unos meses para poder hacerse con alguno pero, «salvo artículos puntuales», no habrá desabastecimiento de productos en las islas, afirma.

Marrero indica que El Corte Inglés, al igual que otras grandes enseñas de la distribución, llevan desde abril planificando compras y cuentan con mercancía suficiente para atender la demanda. «Quizás otras firmas no cuenten con tanto almacenamiento pero en nuestro caso hemos hecho los deberes pensando en la reposición», indica.

La supervisora de Jugueterías Nikki, una de las enseñas de más peso en el sector en Canarias, Luz María Romo, afirma que las compras se han adelantado tanto que muchos juguetes no los hay no porque se hayan agotado sino porque aún no han llegado. Sin embargo, la firma no se está comprometiendo a recoger los pedidos por si acaso se retrasan y no pueden cumplir con el cliente. «Es la primera vez que nos encontramos con una situación así. No depende de nosotros sino del transporte e incluso del fabricante y no sabemos lo que puede pasar», indica Romo, quien aconseja que no se dejan las compras para el final. «Si todos los años faltan algunos juguetes al final de la campaña este año faltarán desde diciembre por el adelanto de las compras», apunta.

El fenómeno se está produciendo en todo el Estado, aunque en Canarias el temor a quedarse sin aquello que se pide a los Reyes es mayor por el hecho de ser islas alejadas del continente. En la península, se puede mover la mercancía entre provincias en poco tiempo pero en las islas los plazos son mayores y se corre el riesgo de no llegar a tiempo.

«Los pedidos están hechos y van a llegar, esperamos que en tiempo pero no lo sabemos y ese es el miedo que tienen los compradores», apunta Romo.

Este año, según apuntan desde Nikki y El Corte Inglés, los juguetes estrella son los Superzings, las muñecas Nancy -con nuevos modelos como la Spa-, los aparatos de cocina de Little Tikes, los bebés Reborn, el Baby Yoda (Star Wars), la mochila Pokémon o los Masters del Universo.

Ambos coinciden en señalar que este año, tras la pandemia, la campaña de Navidad se prevé «buena». «Esperamos llegar al nivel de 2019 o superarlo», apunta Marrero.