Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El tirón de Inditex lleva al Ibex a nuevos máximos por encima de los 16.700 puntos

Los inversores fantasean con una nueva bajada de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) en EE UU

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:04

Suma y sigue. Lejos de poner fin al ciclo alcista que ha despertado las alarmas en torno a cierta sobrevaloración del mercado, el Ibex-35 ... pone rumbo a nuevos máximos históricos. Y lo hace de la mano de Inditex que, tras batir previsiones con sus resultados -con un tercer trimestre fiscal mucho mejor de lo esperado- se dispara un 9% reafirmando su poder como primera cotizada de España, con una capitalización de más de 165.000 millones de euros.

