El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

Lo ha conseguido. El Ibex-35 ha logrado esta mañana batir el máximo histórico que alcanzó el 8 de noviembre de 2007 en 15.945, ... 78 puntos. Una cota en la que quedaron reflejados los años del boom económico en España y que sería la antesala de la dolorosa caída libre que supuso el estallido de la crisis inmobiliaria, la caída de Lehman Brothers, la crisis de deuda soberana en Europa y, más recientemente, los conflictos geopolíticos, la pandemia y la guerra arancelaria.

No ha sido un camino de rosas para la Bolsa española, que era de las pocas de Europa que no había logrado recuperar aquellos niveles de hace 18 años. En este tiempo, la composición del índice ha cambiado, y mucho. Pero el original peso de los bancos ha sido un factor determinante para batir ahora esos nuevos máximos. El sector lleva años empujando las subidas del Ibex al acalor de un ciclo de tipos altos por parte del BCE hasta el pasado ejercicio.

Lejos de amedrentarse con el incio de las bajadas en junio de 2024, los inversores han seguido apostando por la banca, llevando sus cotizaciones también a zona de máximos ante la evidencia de que el sector ha sido capaz de compensar el impacto en márgenes de las rebajas del precio del dinero con mayor actividad comercial. Este año, Unicaja y Santander lideran al sector con una revalorización acumulada superior al 90%, seguidos de BBVA que sube más de un 88% y Sabadell, CaixaBank y Bankinter que se revalorizan más de un 70%.

El otro actor protagonista de los máximos recientes es Indra, el mejor valor del Ibex este ejercicio, que prácticamente ha doblado su capitalización aupada por la euforia que rodea al sector defensa.

Estos valores han permitido al selectivo acumular una revalorización del 36,6% este ejercicio, que sigue a un 2024 también de récord en el que ganó casi un 15%. Los expertos coinciden en que la puntilla al ciclo de subidas para batir nuevos máximos -que también ha registrado Wall Street- ha estado en el último dato de inflación de EE UU -que fue menor a lo esperado anticipando una mayor facilidad para que la Reserva Federal (Fed) siga bajando tipos-, así como el progreso en las negociaciones comerciales entre EE UU y China.

En todo caso, la euforia por los niveles alcanzados empieza ya a dar paso a algunas voces de prudencia, ante el riesgo de una corrección que, de momento, no parece amenazar en el corto plazo en los mercados globales. «El S&P 500 acumula 31 récords en cuatro meses, y la complacencia domina el ánimo inversor; el mercado ha aprendido a ignorar la política, la geopolítica o incluso el cierre del gobierno estadounidense, porque nada de eso parece afectar de forma directa a los beneficios empresariales. Y mientras no haya un vínculo claro entre titulares y resultados, los flujos seguirán sosteniendo los precios», apunta Javier Molina, analista de eToro.

El consenso coincide además en que, pese al vértigo de las subidas, los resultados corporativos siguen siendo buenos y eso proporciona soporte a las Bolsas. «Ni siquiera el cierre parcial del Gobierno americano durante 4 semanas (esta que empezamos hoy será la 5ª) y la suspensión o el retraso en la publicación de indicadores macro que supone está consiguiendo doblegar a un mercado dispuesto a interpretar en positivo lo positivo y a ignorar tanto lo negativo como los riesgos subyacentes», indica el departamento de análisis de Bankinter.

Los nuevos máximos llegan, además, en una semana clave que podría ser definitiva para que el Ibex y otras bolsas mundiales mantengan sus máximos actuales, o bien den paso a una corrección. Por un lado, los bancos centrales, con la reunión el miércoles de la Fed de EE UU y el jueves del BCE (que se estima que mantendrá sin tocar los tipos de interés). Por otro, la ola de resultados entre las que destacan energéticas y banca en España pero, sobre todo, los de los gigantes tecnológicos que marcarán el devenir del mercado: Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft.