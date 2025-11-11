El Ibex supera los 16.300 puntos y ya suma un 40% en uno de los mejores años de su historia

Suma y sigue. El Ibex-35 se sacude los complejos y marca un nuevo hito al superar por primera vez en su historia los 16. ... 300 puntos. Un nivel nunca antes visto y que consolida los recientes máximos del selectivo, que ya se ha convertido en una de las mejores bolsas de todo el mundo este 2025 con una revalorización acumulada del 40%.

Solo han existido dos ocasiones en las que las subidas del año fueron mayores. La primera, en 1993, cuando el repunte fue del 54,2%. La siguiente, en 1997, con una revalorización del 40,75% que, si mantiene la tendencia, superará al cierre de este ejercicio.

En este comportamiento sin precedentes tiene mucho que ver la buena marcha del sector bancario, con fuerte peso en el indicador y con valores como BBVA o Banco Santander doblando su valor, así como Indra, que es la mejor cotizada del ejercicio, con una subida dle 180%.

A esa evolución se sumaron este martes otros grandes valores que se habían quedado atrás respecto al conjunto del mercado. Los títulos de Telefónica -muy castigada por la reciente decisión de reducir a la mitad su dividendo- recuperó un 2,9%, reduciendo su caída anual al 7%. Lo mismo Inditex, que también subió un 3% en la jornada y ya solo cede un 1% este año.

«La semana ha empezado con un optimismo generalizado en las bolsas, con todos los índices al alza impulsados por el incremento de expectativas del fin del cierre del gobierno americano tras un primer acuerdo inicial entre demócratas y republicanos», apuntan los analistas de XTB. «El impulso llega de la mano del optimismo global tras la reapertura del gobierno de EE UU, que reduce la incertidumbre política y anima el apetito por riesgo», coincide Sergio Ávila, de IG.

Para los inversores, el mensaje es claro: «el Ibex-35 sigue mostrando 'momentum' positivo, con un sesgo comprador respaldado por fundamentos sólidos y mejora del sentimiento», añaden los expertos. Y es que las subidas se han mantenido incluso con una apertura de mayores dudas en Wall Street, donde pese a la menor tensión política, los inversores sigue nmirando de reojo el riesgo de una burbuja de la IA.

Los títulos de Nvidia, por ejemplo, caídan más de un 3% al cierre de los mercados europeos, después de que la entidad japonesa SoftBank anunciase que en octubre vendió por 5.800 millones de dólares toda su participación en el gigante de los chips, alimentando los temores a la sobrevaloración de algunos de estos valores.

En esta ocasión, el experto advierte sobre los riesgos de un creciente endeudamiento del sector tecnológico en EE UU: «Las grandes tecnológicas, desde Meta hasta Alphabet, ya no financian la expansión de la IA con su flujo de caja, sino con deuda. Han decidido apalancar sus balances, lo que algunos analistas llaman un 'leveraged buildout'«, explica Javier Molina, analista de eToro. »En apariencia, nada malo, pues pocas entidades tienen mejor crédito que ellas, pero cuando la deuda crece más rápido que los ingresos, incluso los gigantes se vuelven sensibles al ciclo», añade el experto.

De momento, la Bolsa española permanece ajena a este discurso, también por el escaso peso de valores tecnológicos en su principal índice.