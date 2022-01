El Ibex defiende los 8.800 puntos con el petróleo sobre los 87 dólares

Las Bolsas mundiales continenen la respiración con el rebrote de las tensiones inflacionistas que este martes se dejan notar con especial rigor en el mercado de materias primas, con los precios del crudo cotizando en máximos de más de siete años.

En concreto, el barril de referencia en Europa, el Brent, sube un 1,5% hasta superar con holgura la resistencia de los 87,5 dólares. Del mismo modo, el barril estadounidense de tipo West Texas se acerca a los 85 dólares.

Detrás de esta escalada no solo está la restricción de la oferta mundial y la menor preocupación sobre el impacto de ómicron en la recuperación. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio están haciendo su papel y contribuyen al alza de los precios del crudo.

Con este telón de fondo, el Ibex-35 pierde un 0,3% hasta los 8.812 puntos, con la mayor presión bajista sobre ArcelorMittal, Indra y Enagás, con caídas de más del 1%. Alineado con las subidas del petróleo destacan los títulos de Repsol, con alzas cercanas al 0,9% en sus títulos en los primeros compases de negociación.

Algunos valores también se pueden ver afectados por las recomendaciones de la jornada. Los analistas de Deutsche Bank han recortado su consejo sobre Aena. Lo mismo que ha hecho HSBC con los títulos de BBVA, al recortar su precio objetivo de 6,30 a 6,10 euros por acción.

Alza de las rentabilidades

La espiral alcista de precios refuerza la teoría de que la retirada de estímulos planteada por los bancos centrales se acelerará en los próximos meses, con la primera subida de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) el próximo mes de marzo.

Algunas voces apuntan incluso a que el Banco Central Europeo (BCE), que hasta ahora ha rechazado seguir los pasos de Jerome Powell este año, se verá obligado a realizar algún movimiento a finales de 2022.

Un escenario que afecta de forma directa a los mercados de deuda, con las rentabilidades de los bonos (que se mueven de manera inversa al precio) escalando de nuevo posiciones. Así, el interés del bono estadounidense a 10 años supera de nuevo el 1,843% (máximos de dos años).

En Europa la tensión se refleja mejor en el 'bund' alemán, cuyo rendimiento escala posiciones a punto de abandonar el signo negativo (-0,01%).

Esta situación se podría traducir en una mayor presión bajista para los valores catalogados como de 'crecimiento', especialmente los de lsector tecnológico.

El mercado debe lidiar además con la temporada de resultados empresariales que empieza a coger ritmo en Wall Street. Este mismo martes el protagonismo será para tres de los grandes bancos del país: Goldman Sachs, Bank of America y Bank of New York Mellon.

«El viernes los resultados publicados por otras tres entidades (JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo) fueron recibidos de forma muy diversa, destacando el fuerte castigo que sufrieron las acciones del primero debido a la mayor debilidad de la esperada mostrada por su negocio de 'trading' y por el aumento inesperado de los gastos de explotación», recuerdan desde Link Securities.

Los expertos, no obstante, recomiendan fijarse más en las previsiones que los directivos vayan dando en sus respectivas presentaciones, con el fin de encontrar nuevas pistas en torno al fin del impacto de la pandemia en el negocio de las entidades.