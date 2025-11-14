Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operador en la Bolsa de Nueva York. Afp

El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas

El Ibex se hunde un 2% lastrado por Acciona y los bancos, mientras los inversores huyen del riesgo con el bitcóin perdiendo todo lo ganado en el año

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

Sesión de fuertes caídas para las bolsas europeas, un día después de que Wall Street sufriese duras pérdidas por las dudas que vuelven a generar ... las valoraciones de los gigantes tecnológicos. Eso, sumado a que los inversores ven menos probable ahora una nueva bajada de tipos en EE UU, ha sido la excusa perfecta para que, en unos niveles ya elevados, los inversores aprovechen para recoger beneficios.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»
  2. 2 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  3. 3 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  4. 4 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados
  5. 5 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  6. 6 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  7. 7 Llega Momoi Sushi a Las Palmas de Gran Canaria: el buffet asiático a la carta que cambia las reglas del juego
  8. 8 El incendio de un vehículo en la Avenida Escaleritas moviliza a los servicios de emergencia
  9. 9 Dos detenidos en el registro de la sede de Quórum 77 en Fuerteventura
  10. 10 Más de 200 pasajeros de un vuelo con destino Gran Canaria, tirados en Francia por un aterrizaje de emergencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas

El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas