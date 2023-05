Las Bolsas reciben con prudencia la moderación de la inflación en EE UU

Las Bolsas reciben con cierta frialdad la principal referencia de la semana: el dato de inflación en EE UU, que cayó por debajo del 5% (4,9%) en abril para situarse en niveles de junio de 2021. Este descenso -el décimo mensual consecutivo- refuerza la idea de que la Reserva Federal (Fed) acometerá finalmente su esperada pausa en las subidas de los tipos de interés. E incluso alimenta las voces que apuntan a una bajada de tipos antes de que finalice el año.

Poco a poco, la presión de precios empieza a corregirse, y eso favorece que también lo haga la perspectiva de una recesión ante el agresivo ciclo de la política monetaria en los últimos meses. En todo caso, el movimiento sigue siendo lento. Es decir, doblegar la inflación sigue costando mucho trabajo. De hecho, la tasa subyacente apenas bajó una décima, del 5,6% al 5,5%, en línea con lo esperado.

Con este telón de fondo, las Bolsas europeas se mantuvieron a la baja, con caídas del 0,17% para el Ibex-35 que alejan al selectivo de los 9.200 puntos. Al cierre de la jornada, Rovi, ArcelorMittal y Sacyr recortan más de un 2%, mientras que Santander y Sabadell caen un 1,3% y un 1,19%, respectivamente.

Fluidra fue el valor alcista de la jornada, con una revalorización del 4,04%, tras presentar sus resultados trimestrales y mantener sus previsiones para este año, en el que prevé unas ventas de entre 2.000 y 2.200 millones de euros, un resultado bruto de explotación (Ebitda) de entre 410 y 480 millones de euros y un beneficio de caja neto por acción de entre 0,95 y 1,25 euros por título.

Por detrás se han colocado Grifols (+2,50%), Solaria (+2,27%), Acciona Energías Renovables (+2,13%), Amadeus (+1,54%), Bankinter (+1,28%), Acciona (+1,12%), Repsol (+0,73%) y Telefónica (+0,57%).

Fuera del selectivo, NH volvía a ser el gran protagonista, al dispararse un 15% al cierre después de que la CNMV decidiese levantar la negociación de la compañía, suspendida de cotización después de que la tailandesa Minor anunciase su intención de comprar títulos de la compañía, pero sin aclarar si realizaría una opa de exclusión.

La propia CNMV dio un tirón de orejas a Minor indicando el martes que mantendría la suspensión de NH hasta que no dieran más detalles de sus intenciones en la hotelera. Y Minor ya lo ha hecho. Asegura que no excluirá a NH del parqué porque, tras meses de negociaciones con la propia CNMV, el supervisor no ha aprobado el precio que propuso la compañía.

Mientras, en el mercado de materias primas, el precio de barril de Brent se situó en los 76,39 dólares, un 1,36% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) caía un 1,37%, hasta los 72,69 dólares.