Las Bolsas extienden las subidas pendientes de la Reserva Federal en EE UU

Poco a poco, y con la máxima cautela, los inversores intentan recuperar todo lo perdido la pasada semana con el caos bancario desatado a ambos lados del Atlántico. El Ibex-35, que perdió un 6% en esas jornadas de infarto, recuperó ayer un 1,3% y encara la sesión del martes con subidas de más del 1% hasta los 8.934 puntos.

El Banco Central Europeo (BCE) ha sido el encargado de devolver cierta estabilidad al mercado, al repetir hasta la saciedad el mensaje de apoyo a unos bancos en la zona euro «resilientes» y bien capitalizados. Pero las dudas que ha dejado el rescate de Credit Suisse y los movimientos en EE UU para salvar a otra entidad en apuros, el First Republic Bank, siguen estando muy presentes en el ánimo de los inversores.

El clima de tensión por las alertas financieras genera que cada palabra, cada declaración y cada decisión puede hacer subir o bajar las Bolsas en cuestión de segundos. Con este telón de fondo, la Reserva Federal (Fed) llega este martes a uno de sus encuentros más importantes de los últimos tiempos.

No será hasta este miércoles cuando se conozca su decisión en torno a los tipos de interés. Y los analistas están más divididos que nunca entre aquellos que piensan que el organismo mantendrá sus planes de subir 25 puntos básicos la tasa para frenar la inflación (la mitad de lo esperado antes del estallido de la crisis), y aquellos que opinan que echará el freno ante las turbulencias bancarias en el país.

Un terremoto que ya provocado que las entidades regionales en apuros presionen al Tesoro y a la Fed para la creación de un nuevo fondo de garantía para cubrir absolutamente todos los depósitos -incluso los superiores al actual límite de 250.000 dólares- durante un periodo fijado, en principio en dos años.

El último episodio de la tensión bancaria en el país viene, de nuevo, del First Republic Bank. Tras recibir un salvavidas la pasada semana de 30.000 millones de dólares (unos 28.000 millones de euros) por parte de once grandes bancos liderados por JP Morgan, City y Wells Fargo, entre otros, la entidad ha vuelto a hundirse en Bolsa (cerca de un 50% desde la inyección). Y es que los inversores no se fían y las agencias de rating han sacado la tijera -de nuevo tarde, según los analistas- recortando a destajo la calificación crediticia del banco.

Así que ahora se especula que el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, ha iniciado conversaciones con otras entidades de Wall Street para 'mejorar' la opción del rescate a través de una ampliación de capital.