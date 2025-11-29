Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este sábado

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Petroprix en Los Realejos, Calle Anaga, 1 donde está disponible a 0,959€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Disa Las Chumberas ofrece este combustible a 1,129€ por litro en Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 29 de noviembre de 2025, está en el municipio de Los Realejos, puedes encontrarla a 0,939€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Anaga, 1.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,939 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos) 2 0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,985 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasolina 98 1 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 2 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 3 1,108 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,110 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil 1 0,959 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos) 2 0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,989 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil Premium 1 1,129 € Disa Las Chumberas (Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna) 2 1,134 € Disa Tio Pino (Carretera Del Rosario C-822 Km. 2, Santa Cruz de Tenerife) 3 1,134 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,134 € Disa Taco (Carretera Carretera General Del Sur Km. 6,200, Santa Cruz de Tenerife) 5 1,135 € Cepsa (Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife)