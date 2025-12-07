Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de diciembre de 2025

Mejores precios de gasolina en Las Palmas este domingo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:10

Comenta

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 7 de diciembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano Sardina Sur, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Fernando Guanarteme, 82, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,095€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Gáldar, Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 donde está disponible a 0,975€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,969 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

  2. 2

    0,969 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  4. 4

    0,969 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía)

  5. 5

    0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  2. 2

    1,149 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  3. 3

    1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  4. 4

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  2. 2

    0,975 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  3. 3

    0,975 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía)

  4. 4

    0,979 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  5. 5

    0,979 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,095 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,119 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  4. 4

    1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  5. 5

    1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  2. 2 Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo
  3. 3 Lluvia de premios en Canarias: el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional reparte el primer y segundo premio por las islas
  4. 4 No sólo calima: la Aemet anuncia heladas en Canarias durante el puente de diciembre
  5. 5 Un motorista, en estado crítico tras caer de su motocicleta en el sur de Gran Canaria
  6. 6 Canarias registra tres terremotos de baja magnitud
  7. 7 Detenido en San Telmo un joven con más de 40 gramos de hachís y marihuana
  8. 8 «Escribo para dejar pistas antes de que llegue al olvido»
  9. 9 El Calendario de la Salud de CANARIAS7 se entregará el domingo 28 de diciembre
  10. 10 Policías de Santa Lucía denuncian impagos de servicios realizados en otros municipios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mejores precios de gasolina en Las Palmas este domingo

Mejores precios de gasolina en Las Palmas este domingo