Maxi Díaz, reelegido líder de los estibadores en La Luz con más del 90% de los apoyos Tras seis años al frente del colectivo renueva su apoyo. Su objetivo hasta 2029 será «seguir haciendo grande el puerto de Las Palmas»

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:18

Maxi Díaz revalidó el jueves el cargo de líder del colectivo de los estibadores del puerto de Las Palmas tras obtener más del 90% de los apoyos de los que acudieron a votar, que reconocen así la labor desarrollada por este y su equipo en los últimos seis años.

Un total de 52 estibadores se presentaron en las elecciones y fueron elegidos 13 para conformar el comité del Centro Portuario de Empleo (CPE), en el que siguen 11 de sus miembros. Entran dos nuevos estibadores. Díaz estará acompañado en su labor y en el cargo de vicepresidente por Pedro Cazón. La participación de los estibadores en las urnas fue masiva, ya que acudieron a votar el 82% de la plantilla que juega un papel clave en el correcto funcionamiento del puerto de Las Palmas, al ser los responsables de mover la práctica totalidad de la carga y contenedores de La Luz.

Díaz seguirá al frente del colectivo durante los próximos cuatro años, en los que se plantea como objetivo «seguir trabajando por el puerto y su crecimiento». «Vamos a seguir haciendo lo mismo por mantener la estabilidad y ofrecer el mejor servicio a la principal naviera del mundo, que es MSC», indicó ayer Díaz.

La paz social se ha impuesto en la etapa de Díaz como líder de los estibadores, en los que el tráfico de contenedores ha crecido de forma sustancial. La apuesta por el diálogo y el entendimiento con MSC por parte de los estibadores ha sido clave en este incremento de los tráficos y la apuesta de la naviera ítalo-suiza por el puerto de Las Palmas.

En este sentido, Díaz confía en que pese a la vuelta de los tráficos marítimos al Canal de Suez una vez se rebaje la tensión, el puerto de Las Palmas mantenga un nivel «bueno» de contenedores. «Puede que baje ligeramente pero la apuesta de MSC con La Luz es seria», afirma.

Mantener y mejorar las condiciones laborales de los estibadores y ajustar la plantilla a la actividad portuaria es otro de los objetivos de Díaz. La formación y adaptación de los puestos de trabajo a los nuevos procesos de automatización, otro de sus focos.

