Fotoilustración: El Correo

Mary Barra, la CEO que busca adelantar a Musk

Perfil ·

La 'señora de General Motors', la ejecutiva más poderosa del mundo, quiere dominar el mercado de los coches eléctricos y los autónomos

Izaskun Errazti

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:16

Comenta

El destino de Mary Barra estaba escrito. Criada en el estado de Michigan, la cuna del automóvil estadounidense, e hija de un trabajador con casi ... cuatro décadas de experiencia en la industria automotriz, se enamoró de los coches casi sin darse cuenta. Y empezó su carrera desde la cola para llegar a lo más alto. Esta es la historia de la ejecutiva más poderosa del mundo, la CEO de la mítica General Motors (GM), conocida por conducir algunos de los modelos más audaces de la compañía durante los fines de semana y empeñada en dominar el mercado de los vehículos eléctricos y los autónomos en dura competencia con Elon Musk. Ella, que el pasado año se embolsó un salario de 29 millones de dólares, representa la antítesis del fundador de Tesla, al que se ha propuesto adelantar.

