«Si tuviéramos un marco laboral más flexible, tendría más personal»

El presidente del grupo Loro Parque cree que habrá que esperar al año 2023 para una normalización plena del negocio turístico.

–¿Cuándo volverá a alcanzarse la facturación precovid?

–Si se continúa con la tendencia actual y no hay ningún cambio en la situación de la pandemia, es previsible situarnos en el año 2023 para poder llegar a una situación del mercado turístico normalizada, como lo era en 2019.

–¿Cuándo se recuperarán las pérdidas del periodo covid?

–La recuperación de las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 es complicada. Tenga en cuenta que, durante todo este tiempo, nuestros Parques, Loro Parque y el acuario Poema del Mar, a pesar de estar cerrados, han tenido un coste de mantenimiento parecido al que tenían antes de la pandemia. Estamos hablando de instalaciones con seres vivos, que necesitan los mismos cuidados y atenciones tanto si estamos cerrados como si estamos abiertos. De ahí que hablar de recuperación de pérdidas, desde el punto de vista financiero, sea más complicado.

–El crecimiento de la población residente en Canarias durante los último 20 años ha sido de unas 400.000 personas. En el mismo periodo las curvas de tasa de paro en Canarias versus la media en España se han separado de forma notable, siendo la tasa en Canarias notablemente superior. Parece que tenemos un paro estructural no empleable en el futuro cercano de unas 200.000 personas, que además en su mayoría son locales. Los que vienen aceptan trabajos que no se aceptan internamente. ¿Opiniones? ¿Soluciones?

–La solución viene de otros mercados laborales en el exterior, que tienen una política de personal y contratación más flexible. Para las empresas, el criterio de 'indemnización por despido' pesa mucho a la hora de realizar contrataciones y eso hace que ajusten siempre las plantillas, ya que nuestra normativa laboral es muy rígida. No ocurre eso en los países en los que las tasas de desempleo son bajas, como por ejemplo Suiza, que es un mercado europeo: allí, la indemnización por despido es un mes de salario y el trabajador cobra la prestación. En nuestro modelo se combina, por un lado, la 'indemnización', de una mensualidad por año trabajado, y la prestación de desempleo. Yo he tenido la experiencia de trabajadores con 20 0 25 años de antigüedad que buscan el despido para cobrar la indemnización e irse dos años al paro.Para mí, siempre ha sido fundamental el bienestar de los trabajadores y siempre he dicho que, si tuviéramos un marco laboral más flexible, yo, por ejemplo, tendría más personal en mi empresa.

–La crisis ha llevado a muchas empresas a optimizar sus procedimientos y a incrementar su nivel de digitalización, ¿en su opinión esto tendrá consecuencias en las necesidades de personas en cuanto a número y cualificación?

–Trabajador vs digitalización en nuestros parques es un tema muy difícil. Nosotros damos un servicio de ocio y el cuidado, la atención y el mantenimiento de nuestras instalaciones y de los animales se hace de forma presencial. Únicamente modernizamos nuestros servicios administrativos y de comercialización.

–¿Qué pueden hacer las administraciones públicas?

–Facilitar la contratación y la venta de entradas a los parques de ocio.

–Se habla con frecuencia de la internacionalización de la empresa canaria o del salto a la península: ¿piensa que es una obligación imprescindible, recomendable o innecesario?

–Canarias debería potenciar la internacionalización de sus empresas. En el sector turístico tenemos mucha experiencia y calidad y podríamos trasladar nuestra experiencia al exterior, pero, para ello, en mi opinión, el Gobierno debería apoyar esa expansión. Por ejemplo, en Canarias ya se ha hablado de utilizar el REF (la RIC) para invertir en el exterior. Esto supondría unas empresas internacionales más fuertes y, por tanto, con mayor actividad económica y mayor creación de empleo. Ese modelo se ha utilizado en otros países para potenciar sectores industriales.

Entrevista con colaboración con Enrique Areilza de Dream Team Executive Search