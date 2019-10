Madrugón y colas para ‘pillar’ una de las escasas plazas del Imserso

Según asegura, ayer, cinco minutos antes de que se pusiera en marcha el sistema de reservas a nivel nacional, había 42 plazas disponibles para Canarias; cinco minutos después ya no quedaba nada. «Algo raro pasa con el sistema. Se bloquean plazas desde algún ayuntamiento o algo porque es imposible que las plazas desaparezcan con esa rapidez. Muchas personas se están yendo con las manos vacías porque no hay plazas», asegura este agente.

Colas desde las 6 de la mañana

Sinfoniano José Luis Marrero González llegó ayer a las 7 de la mañana a la agencia de Halcón Viajes de León y Castillo. A las 8 la agencia empezó a dar números y logró el 17. A las 13.00 horas aún no había sido atendido. «Esto está muy mal organizado. El Imserso me comunica que venga hoy día 17 (por ayer) pero no hay nada porque a los que les toca el 16 se lo llevan todo», se queja. El primer día son llamados aquellos con una baremación más alta, en función de sus ingresos y situación familiar. «Deberían alternar cada año quienes son llamados primeros», se queja

Ana María Morales llegó antes de las 10 y obtuvo el 40. «Cuando me toque no sé si quedará algo. Quiero ir a la costa peninsular. Si no hay y me dan Cataluña no iré. «Con el lío que hay como para ir», concluye.