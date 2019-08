Los sindicatos dan por hecho que Ryanair quiere ayudas

El secretario de organización de la sección sindical de USO en Ryanair, Jairo Gonzalo, aseguró ayer que si no existe algún tipo de «compromiso» o de «garantía» por parte del Gobierno de Canarias, Ryanair preferirá «dar el paso» y «abrirse» a nuevos mercados para protegerse de un posible brexit «abrupto».

Actualmente el 50% de las rutas desde Canarias son a Reino Unido, con lo cual, «si Ryanair no recibe ningún tipo de compensación económica, la empresa dará el paso con Israel, Marruecos, Ucrania y sobre todo Malta, que es la prioridad de la empresa», aseveró Gonzalo, en declaraciones a los medios.

El secretario alertó de la necesidad de realizar una «estrategia coordinada» para combatir la «incertidumbre» y «mitigar el miedo a reservar» de los turistas británicos, en donde se combinen ayudas económicas con campañas de promoción de Reino Unido, vuelos económicos e incluso una reducción de los precios de los alquileres de vivienda vacacional y de las plazas hoteleras. «Actualmente tenemos la ayuda del 75% de descuento para residentes que hace que los vuelos sean competitivos y vayan prácticamente llenos. Pero los vuelos internacionales no tienen ayudas, y si no se lleva a cabo una estrategia coordinada, nos vamos a ver en un problema, no solo Ryanair, sino Canarias», agregó.

El representante sindical recalcó que el cierre de las bases no solo reducirá la conectividad del archipiélago, «pues unas 5.200 plazas diarias se quedarían sin cubrir», sino que afectará significativamente al empleo y al turismo de Canarias. «Y ya no son solo los 200 empleos directos entre tripulantes de cabina, copilotos y comandantes, sino la afección sobre los empleos indirectos: el personal de tierra, el personal de rampa, de limpieza y de catering, además del resentimiento del propio comercio interno del aeropuerto», apuntó.