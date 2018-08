Los sindicatos alertan de un caos en la Seguridad Social por Mayans

silvia fernández las palmas de gran canaria

Las recientes declaraciones de la subdelegada de Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, quitando hierro al colapso que sufren los centros de atención e información de la Seguridad Social en Las Palmas e indicando que quien acuda sin cita será atendido, han provocado un efecto llamada en los ciudadanos.

Así lo indicaron ayer los representantes sindicales en la Seguridad Social. Según advierten, ante estas declaraciones y ante la imposibilidad de conseguir cita previa de forma inmediata (el tiempo de espera supera las tres semanas y en tres centros -Telde, Vecindario y Las Palmas puerto- no hay disponibilidad) han aumentado el número de personas que se presentan sin hora para ser atendidos.

Ayer mismo se hizo evidente un repunte en la demanda. «No sé si tendrá que ver pero hoy (por ayer) hubo bastante lío. Además los funcionarios están muy preocupados tras saber que hay tres centros sin disponibilidad por la mayor presión con la que van a trabajar», señaló ayer el representante sindical de UGT en la Seguridad Social, Gustavo Martín.

Tanto el representante de UGT como la de CC OO, Hortensia Rodríguez, no se explican por qué Mayans aseguró que quien vaya a las oficinas por «necesidad» serán atendidas «de forma inmediata». «Esto está totalmente alejado de la realidad. La subdelegada da a entender que si alguien va sin cita previa se le atenderá y no es cierto. Solo se atienden si hora las cosas que son muy urgentes y que están muy tipificada. Hay muchos usuarios que se tienen que ir a su casa cada día porque no se les atiende», manifiestan.

Martín pone un ejemplo: «Si llega alguien que necesita una documentación para una beca y se acaba el plazo se le atiende pero si no es así, algo muy urgente, no se atiende a todo el mundo».

Ante esta situación, los sindicatos recomiendan que aquellos ciudadanos que vayan sin cita previa y no sean atendidos «reclamen y dejen constancia escrita de tal circunstancia».

Los centros de atención e información de la Seguridad Social en Las Palmas viven desde hace semanas una situación insostenible, que ha empeorado en verano.

Desde primera hora de la mañana hay largas colas en la calle de personas que acuden a ser atendidas sin cita previa. Y es que si hoy se pidiera hora hay un retraso de más de tres semanas y en algunos centros no hay ni siquiera disponibilidad.