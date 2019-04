Los regantes aplazan su protesta al 10 de mayo a la espera de las ayudas

Los portavoces de COAG, Asaga y el Consorcio de las Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran Canaria ha reconocido en rueda de prensa que el decreto aprobado el pasado viernes para liberar la ayuda de ocho millones al agua de riego en las islas prevista en los presupuestos de 2018 recoge la mayor parte de sus demandas.

El sector no suspende, sin embargo, su protesta, sino que solo la aplaza un mes, porque quiere que antes del 10 de mayo también se desbloqueen varias partidas más de ayudas a los agricultores canarios: 10 millones para los costes de transporte, 15 millones del Posei y seis millones para los seguros agrarios.

El presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández, ha dicho este jueves en conferencia de prensa que el sector primario de las islas solo pretende que la Administración central «cumpla con la ley», tanto con los Presupuestos del Estado como con el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y el Estatuto de Autonomía.

«Son unas partidas para que el sector pueda subsistir», ha subrayado Hernández, quien ha especificado que ayudas como las del Posei tienen ficha de la Unión Europea y «deben pagarse dentro del ejercicio económico o se pierden».

Además de abonarse los 8 millones al regadío de 2018, Hernández ha reclamado esa misma cantidad para 2019 por estar «prorrogadas» las cuentas y, también, ha reclamado una «disculpa» que los senadores socialistas que aplaudieron en las Cortes a la «ministra del ramo», Teresa Ribera (de Transición Ecológica), al afirmar en la cámara que esta subvención había decaído.

«El sector no puede perder este año agrícola y por eso el dinero tiene que venir antes del 10 de mayo, además de los millones del riego, los del Posei, transporte y seguros, si no va a resultar el Gobierno poco creíble», ha abundado.

Rafael Hernández ha asegurado que el campo canario tiene un centenar de tractores preparados para manifestarse en Las Palmas de Gran Canaria «por si es necesario» y le ha adelantado al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE), que si se produce la protesta «la seguridad no se verá afectada» porque conducirán «despacito».

Ha añadido que lo que «dice y hace Madrid» no da «garantías» porque «si no respetan las leyes... que no harán con un decreto».

«Tampoco vamos a aceptar que todos los años estemos así porque hay mucho en el REF que afecta a la agricultura», ha incidido Hernández, quien ha recordado que más de 200.000 canarios están en la actualidad en las listas del paro y que en el 2018 el desempleo disminuyó un 14 % en el sector, donde lo que se da «genera riqueza».

Tras agradecer los apoyos recibidos de la sociedad canaria -»está al lado de sus agricultores»-, Rafael Hernández ha reconocido que al sector le puede la «desconfianza», pero que la cabeza les dice que deben ser «prudentes» y, además, tener «paciencia», por lo que han fijado una nueva fecha para su protesta.

La presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, ha reconocido que el decreto aprobado por el Gobierno da cumplimiento a las principales alegaciones del sector y que sus asociados dan un «margen de confianza», aunque van a permanecer «vigilantes» para que el dinero del agua de regadío llegue a Canarias.

«Defendemos que las partidas del REF agrario estén consolidadas y que se termine con recordarlo cada año al gobierno de turno, para que se cumpla con el campo canario en tiempo y forma», ha agregado.

Por su parte, Juan Melián, en representación del colectivo ‘Iniciativa por el Agua’, se ha congratulado por que hayan tenido fruto en forma de decreto las negociaciones de estos meses y, aunque no haya llegado el dinero para el regadío, está convencido de que se solventará con el «pequeño margen» acordado por el campo canario.

«Este dinero es necesario para afrontar los proyectos que ya están en marcha», ha reconocido Melián, para quien el sector está mostrando fortaleza con su capacidad de convocatoria y de respuesta.