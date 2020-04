Los productos turísticos invitan a cuidarse y soñar con el futuro

La iniciativa se apoya en un emotivo vídeo y en una campaña en redes sociales y otros soportes digitales. La acción ha sido promovida por las Asociaciones Gran Canaria Spa, Wellness & Health; Gran Canaria Blue; Gran Canaria Natural & Active y Gran Canaria Tri, Bike & Run, cuatro marcas oficiales del Patronato de Turismo que engloban a más de un centenar de empresas, profesionales y alojamientos de los sectores clave del turismo insular que unen ahora sus voces para proclamar que la vida seguirá y que la Isla estará preparada para continuar regalando momentos de felicidad.

Cada una de las sugerentes imágenes del vídeo pone de manifiesto las extraordinarias condiciones naturales de Gran Canaria y suponen a su vez un mensaje de optimismo que entra a través de la mirada. Por unos segundos, los espectadores y espectadoras pueden sumergirse en las aguas transparentes y azules de Gran Canaria, ir en bicicleta por rutas enmarcadas en imponentes paisajes, caminar entre bosques y, casi, sentir la brisa atlántica y el tacto en los pies de las dunas de Maspalomas. Es, en definitiva, una invitación a cuidarse y a soñar.

La campaña, siguiendo el hilo conductor de las distintas Asociaciones y sus respectivos productos turísticos que respaldan la iniciativa, subraya que Gran Canaria será o parecerá ser “más relajante”, “más natural”, “más azul” y “más activa”. Cada una de las entidades desarrollará una labor de comunicación en redes específica para sus seguidoras y seguidores en un marco común definido por conceptos como la cercanía, la empatía, el apoyo y la transmisión de la energía de la naturaleza insular y de sus gentes. Es un grano de arena. O una gota de agua más. Pero grano a grano y gota a gota se hicieron también los mares y las playas.

Cuatro Asociaciones fundamentales en el sector turístico de Gran Canaria

Los cuatro colectivos implicados en la campaña llevan a cabo una actividad fundamental en la promoción de sectores estratégicos del turismo en Gran Canaria en diversas ramas que abarcan la salud, el relax, las actividades náuticas y al aire libre en general, el deporte y la oferta alojativa vinculada.

La Asociación Gran Canaria Spa, Wellness & Health cuenta actualmente como miembros con Hospitales San Roque (HSR), Hospital San José y Hospital La Paloma y con una decena de establecimientos hoteleros de la Isla ligados al bienestar y la salud (Hotel Cordial Mogán Playa; Hotel & Spa Cordial Roca Negra; Apartamentos Cordial Mogán Valle; Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel; Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel; Gloria Palace Royal & Spa; Seaside Palm Beach; Seaside Grand Hotel Residencia; Hotel Seaside Sandy Beach y el Salobre Hotel Resort & Serenity).

Por su parte, y con la colaboración de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Ayuntamiento de Mogán, Gran Canaria Blue agrupa bajo una misma marca las más variadas actividades náuticas que se pueden practicar en una isla que es puro mar, aventura, horizonte y salitre.

Gran Canaria Blue integra a las marinas del Puerto de Mogán y Pasito Blanco, el Aquarium Poema de Mar de Las Palmas de Gran Canaria, las líneas marítimas Salmón y Blue Bird, nueve establecimientos hoteleros (Grupo Servatur, Satocan, Gloria Thalasso & Hotels y grupo Be Cordial) y a múltiples empresas capaces de ofrecer todo tipo de experiencias náuticas, como Fish On Blue Marlin, Atlántida Submarine, Canary Water Sports, Spirit of the Sea, Five Star Boat, Luis Molina Water Sports, Björn Dunkerbeck Surf & Bodyboard School, entre otros.

Gran Canaria Tri, Bike & Run realiza acciones de promoción y comercialización, fundamentalmente de servicios, que permiten posicionar a Gran Canaria como un destino de referencia para la práctica de cicloturismo, triatlón y running, tanto a nivel local como en los principales mercados emisores y definidos como prioritarios.

Cuenta con prestigiosas empresas en el sector alojativo como Be Cordial, Gloria Thalasso & Hotels, Lopesan, Seaside Hotels, Dunas Hotels & Resorts, Apartamentos Dunasol, además de empresas organizadoras de eventos como Arista, responsables de la prueba internacional Transgrancanaria, Ocean Wave, organizador de la Gloria Challenge Mogán Gran Canaria, DG Eventos, organizadores de la Gran Canaria Bike Week o Free Motion, empresa referente en el alquiler de bicicletas y rutas en Gran Canaria, además de con Hospitales San Roque.

Por último, Gran Canaria Natural & Active coordina la acción promocional y de contratación de cuarenta casas y hoteles rurales, de bodegas que ofrecen visitas al público general (Finca La Laja-Bodega Los Berrazales y Las Tirajanas), del Centro de Interpretación del yacimiento arqueológico de La Fortaleza, de las empresas de turismo activo Vivac Aventura, Climbo, Turinka Canarias, Segway LPA y Ça Marche à Gran Canaria, entre otras empresas de servicios. Entre sus asociados se encuentran establecimientos como el Hotel Rural Las Longueras, Hotel Rural Las Calas, Hotel Rural Fonda de La Tea, Hotel Rural La Hacienda del Buen Suceso, Hotel Melva Suite, Hotel & Spa Cordial Roca Negra o El Hotel Las Tirajanas.

