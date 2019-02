Los jubilados isleños, satisfechos con la ruptura del Pacto de Toledo

Las Palmas de Gran Canaria

No creíamos en esta comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Queríamos que se anulara porque sus intereses no eran los nuestros. Los pocos puntos aprobados no nos eran favorables ni iban en línea con unas pensiones dignas». Con estas palabras se expresó ayer el portavoz en Gran Canaria de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas, Blas Padilla, quien muestra su satisfacción por la ruptura del Pacto tras plantear Podemos a última hora reivindicaciones al acuerdo que estaba sobre la mesa y que pivotaba sobre tres puntos: la edad legal de jubilación, el sistema complementario de pensiones y la ampliación de los años cotizados para el cálculo.

Según afirma, «los 4 ó 5 puntos» que estaban pactados de un total de 22 recomendaciones y que la comisión iba a plantear al próximo Gobierno para lograr la sostenibilidad del sistema público de pensiones «no incluía sus reivindicaciones». «Su ruptura no nos ha quitado el sueño. Era lo que queríamos», insiste.

Entre otros puntos, la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo había llegado a finales de 2018 a un preacuerdo para volver a vincular la subida de las pensiones al IPC «real» y desvincularlas del 0,25% de la reforma de 2013 del Gobierno del PP al no tener «suficiente consenso político y social». Los pensionistas «desconfíaban» de una redacción que no define qué es el IPC real y que podría dar pie a los partidos en el futuro a subidas inferiores a la inflación. La edad de jubilación era otro de los puntos en los que había avanzado la comisión tras más de dos años de trabajo. Establecida la legal en los 67 años, Podemos quería devolverla a los 65, algo que también apoyan los pensionistas que ahora aplauden la ruptura del Pacto.

Calcular la pensión en función de toda la vida laboral (ahora está en los últimos 25 años) y fomentar los planes de pensiones de empresa son algunos de los puntos incluidos en el borrador que se quedó sobre la mesa el martes y que rechazan los jubilados. «El Pacto favorece a los planes privados de la banca y los de empresa. Nos alegramos que haya estallado por los aires porque no nos beneficiaba», concluye Padilla, quien advierte que el colectivo seguirá con su lucha «en la calle» para conseguir unas pensiones dignas.