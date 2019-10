Los jubilados canarios vuelven a las calles

silvia fernández / las palmas de gran canaria

La Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) ha convocado para hoy una gran movilización en Madrid dirigida a reclamar unas pensiones suficientes para garantizar el poder adquisitivo de los mayores de este país. La manifestación, en la que se esperan más de 100.000 personas de toda España y que se dirigirá desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados, tendrá réplicas en más de 300 ciudades españolas. Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario serán las tres capitales isleñas que acogerán una movilización, según explicó ayer el portavoz del colectivo en Gran Canaria, Blas Padilla. En Gran Canaria saldrá a las 18 horas del Obelisco y se dirigirá hasta la Delegación del Gobierno. En Santa Cruz de Tenerife se celebrará a las 11 de la mañana y en Puerto del Rosario a las 18 horas.

Los pensionistas vuelven a las calles después de diez meses de la última movilización que tuvo lugar el 15 de diciembre. El portavoz de la Plataforma por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Gran Canaria, Blas Padilla, rechazó ayer que la movilización esté vinculada a la proximidad de elecciones. «En estos meses no hemos vuelto a salir a la calle porque no siempre tenemos las mismas posibilidades de movilización», aseguró Padilla, quien recuerda que el colectivo de Gran Canaria no ha dejado en todo este tiempo de manifestarse todas las semanas frente a Presidencia del Gobierno cuando se celebran los consejos de gobierno.

Según indicó Padilla, los pensionistas «vuelven a la carga» con nuevas movilizaciones para reclamar al próximo gobierno que salga de las urnas que derogue las dos reformas laborales que, en sus palabras, «afectan a la clase trabajadora» y perjudicarán el poder adquisitivo de los futuros pensionistas. Además, vuelven a insistir en la necesidad de eliminar el llamado factor de sostenibilidad. «Iba a entrar en vigor en enero de 2019 y hemos conseguido que se retrase hasta 2023 pero es necesario eliminarlo porque va a ser muy perjudicial para las generaciones futuras de pensionistas», manifiesta Padilla.

El portavoz del colectivo de pensionistas en Gran Canaria afirma que la movilización también reclamará la derogación de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. «Es el principal causante de todos nuestros males. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, aboga por que se convoque pero nosotros queremos que se derogue. No sirve para nada», asegura. El copago farmacéutico, que no se aplica en Canarias pero sí en otras regiones, es otro de los objetos de la manifestación de mañana. «Es un abuso y hay que eliminarlo», indica.

Padilla criticó los anuncios hechos por Pedro Sánchez en los últimos días sobre la revalorización de las pensiones -un 0,9% en 2020- al entender que se están utilizando como «estrategia electoralista». «Podrá ser o no ser, depende del resultado de las urnas y por qué lo anuncia ahora y no cuando salga elegido porque quiere ganar el voto de los jubilados», critica Padilla. Los pensionistas han invitado a CC OO y UGT a acudir hoy sus manifestaciones. Hasta ayer no había aun confirmación.