Los empresarios isleños dominan la distribución de gran consumo

Los empresarios canarios dominan el sector del gran consumo en el archipiélago, tanto en número de supermercados, híper y autoservicios, como en superficie comercial. De los 984 establecimientos de distribución que se contabilizaban en Canarias a cierre de 2018, casi el 70%, esto es, 631 pertenecen a operadores isleños. La cifra supone que siete de cada diez tiendas es de canarios.

Dos de ellos sobresalen: Dinosol, líder absoluto en el archipiélago, con 254 establecimientos al cierre del pasado año, y Cencosu/Spar Gran Canaria, con 182. El grupo Jesuman suma 53.

Las enseñas de origen peninsular tienen un total de 273 establecimientos, con Mercadona a la cabeza, que a finales de 2018 tenía en las islas 86 centros. En las islas hay también operadores de origen extranjero, que suman 80 establecimientos. Lidl es el que tiene mayor número de establecimientos, con un total de 27, a los que se suma Auchan y Carrefour.

Si atendemos a la superficie comercial, se da la misma situación: los operadores isleños acaparan casi 355.000 metros cuadrados (Dinosol se acerca a los 181.000 y Cencosu/Spar tiene casi 64.000). Por su parte, las enseñas peninsulares tienen casi 179.000 metros cuadrados (Mercadona suma la mayoría, 118.831 metros cuadrados. Es el segundo operador en superficie comercial). En total, la superficie comercial de súper, híper y tiendas de autoservicio ascienden en las islas a 623.312 metros cuadrados, según los datos Retail Data, que es uno de los principales portales de información y análisis del sector retail, gran distribución y centros comerciales en España.

Crecimiento contenido. Es precisamente esta fuerte presencia de operadores canarios lo que provoca cierta contención en la apertura de nuevos establecimientos que no se da en la península. El pasado año hubo solo 32 aperturas en las islas frente a las más de 330 a nivel nacional.

Según el socio-director de Retail Data, Juan Carlos Matarrubia, en Canarias no hay apenas presencia de los operadores que son más dinámicos a nivel nacional y que introducen una fuerte competencia que induce a nuevas aperturas, como es el caso de Dia o de Aldi. «Los operadores nacionales que son más expansivos no están en el archipiélago y por eso no hay tanta competencia ni tanta lucha por el mercado», indica Matarrubia.

A su juicio, los operadores canarios, como Dinosol y Cencosu/Spar, tienen ya una «potente cobertura» y son los que marcan el ritmo, con «aperturas selectivas». «Es cierto que abren nuevos establecimientos pero en la mayoría de las ocasiones cuando abren uno cierran otro próximo. Su política pasa más por reposicionamientos y reformas que por crecer mucho en número», indica Matarrubia.

Este analista y experto del sector retail justifica la menor presencia de operadores nacionales en el archipiélago al ser un mercado «peculiar» y con una idisiosincracia «diferente». «Hay que conocerlo. Son mercados muy particulares que requieren de un conocimiento específico. Además, cada isla tiene sus peculiaridades y no funcionan de igual forma. No es fácil entrar», indica. Ocurrió con Dia, que entró en 2008 en el archipiélago a través de un franquiciado y cerró sus tiendas en 2013 tras su quiebra. La enseña intentó después volver a entrar en las islas pero hasta la fecha no lo ha hecho.

Tirajana, sin espacio. San Bartolomé de Tirajana es uno de los municipios españoles con mayor densidad comercial de establecimientos de distribución de gran consumo. En concreto se sitúa en los 561,10 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes, el doble que la media nacional que está en 298. Adeje está en niveles similares. En cuanto a las capitales canarias: Santa Cruz de Tenerife tiene una densidad de 285,5 por encima de los 276,5 de Las Palmas de Gran Canaria.