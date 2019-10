Los empresarios exigen inversión para fortalecer el sistema eléctrico

El apagón que dejó sin luz a Tenerife el pasado domingo durante nueve horas -el tercero que se registra en diez años- ha crispado a las administraciones públicas y a la clase empresarial de la isla que reclaman mayores inversiones para reforzar el sistema eléctrico insular y evitar que cualquier fallo derive en un cero energético absoluto.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, admitió estar muy preocupado puesto que el apagón del domingo deja al descubierto que el sistema eléctrico en la isla no es «suficientemente sólido». Tanto desde esta institución como desde el Gobierno de Canarias advirtieron que exigirán responsabilidades a REE, propietario de la subestación en la se produjo la avería, y a quien corresponda para evitar que se puedan volver a repetir situaciones de este tipo. «Si se va la luz de esta manera tiene que haber consecuencias», indicó el consejero portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.

Más contundentes fueron los empresarios tinerfeños que exigieron a REE mayores inversiones para fortalecer el sistema eléctrico de la isla y evitar nuevos apagones como el del domingo que se saldó sin graves consecuencias al tratarse de un día festivo y estar comercios y colegios, entre otros, cerrados.

«Falta inversión. Las empresas eléctricas no pueden venir a Canarias a llevarse solo la riqueza y sin invertir. Eso no puede ser», indicó ayer el presidente de la Federación Provincia de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo. Según indicó, pese a las inversiones realizadas por REE en los últimos nueve años -desde que compró los activos a Endesa en 2010- el sistema eléctrico de Tenerife «sigue siendo muy débil» y requiere de mayores dotaciones para reforzarlo.

«Llevamos tres ceros energéticos en menos de tres años. Esto demuestra que algo está fallando y que no estamos ante un hecho puntual», manifestó.

El presidente de Fepeco aboga por una investigación «en profundidad» y demanda al Gobierno de Canaria y al Cabildo de Tenerife «contundencia» para exigir una «inversión real» en las islas. «El colapso que se dió el domingo en Tenerife no se puede permitir. Toda una isla sin luz. Eso no pasa en ningún lugar del mundo», declaró Izquierdo, quien advirtió del riesgo de que las infraestructuras eléctricas de la isla sufran un problema «crónico» si no se acometen inversiones ya.

Izquierdo lamentó el estado en el que se encuentra la isla de Tenerife por la falta de infraestructuras en todos los niveles. «Sin los equipamientos básicos la isla seguirá atascada, colapsada, inmovilizada y ahora, apagada», manifestó.

El presidente de la patronal hotelera (Ashotel), Jorge Marichal, se pronunció en términos similares. «Con apagones como éste se pone de manifiesto la necesidad de que se siga invirtiendo en el sistema eléctrico y en renovables. Hay que diseñar sistemas para que cuando se produce un incidente en un punto de la isla no se quede toda sin luz», dijo.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, mostró su preocupación por lo ocurrido en Tenerife y consideró que el problema no es generalizado. «En Gran Canaria las cifras del sistema son buenas y hasta ahora ha sido seguro», manifestó.