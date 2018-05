Los canarios se dejan 9,5 millones de euros en las casas de apuestas

Los canarios se jugaron 43,6 millones de euros en las casas de apuestas deportivas en 2016, una cifra que prácticamente multiplica por cuatro los 11,5 millones de las ventas de la quiniela en las islas. La cifra evidencia la magnitud de un negocio que prácticamente acaba de aterrizar en el archipiélago y cuya regulación en esta comunidad entró en vigor a finales de 2014.

Los apostantes en Canarias recuperaron 34 millones de euros en premios, el 78% del total que invirtieron en estos establecimientos, según el Anuario del juego en España 2016/2017, por lo que el margen para los operadores se quedó en 9,5 millones.

El archipiélago se queda en la décima posición del ranking, muy por debajo de la primera comunidad, Madrid, donde se apostaron 365 millones de euros en 2016. En cualquier caso, el importante volumen de facturación que generaron las casas de apuestas externas en las islas se repartió en los 33 locales de gestión privada operativos en esta comunidad, según el último censo disponible del Gobierno de Canarias.

Y es en Gran Canaria, con 21 casas de apuestas deportivas, donde más ha proliferado esta actividad. El resto se reparte en Tenerife (nueve locales); y Lanzarote (tres). Estos establecimientos, muy ligados a los espacios urbanos y a las zonas turísticas, están operados por Reta, Kirolvet, Sportium, Luckia, Meridiam, y Vive la suerte, entre cuyos accionistas se encuentra Automáticos Canarios. A estos locales hay que sumar un porcentaje de los salones recreativos en los que también se permite la actividad.

La capacidad de expansión de estos negocios es aún amplia, ya que el Decreto 98/2014 que define el reglamento de apuestas externas en las islas permite un máximo de 94 locales. Pero cabe esperar que esta cifra «se mantenga estable» con el auge de las apuestas deportivas a través de Internet, explica el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Antonio Llorens.

«En cualquier caso, más allá del control fiscal de los locales de apuestas, la normativa canaria incide en medidas para garantizar el juego responsable», matiza. La regulación autonómica prohibe la apertura de las casas de apuestas en un radio de acción de 50 metros de cualquier centro de enseñanza no universitaria o de atención a menores. Como en el resto de España, está prohibida la entrada a menores y a personas con problemas de adicción al juego incluidas en un listado específico. En estos momentos se está revisando la Ley 8/2010, de 15 de julio sobre los juegos y apuestas en las islas, y el decreto que establece su planificación. Pero el viceconsejero adelanta que no prevé grandes cambios, entre otras razones, «porque no se ha cubierto el 100% de cupo de locales».

Los operadores reclaman que en Canarias se permitan las apuestas deportivas en los bares, como en otras comunidades. Pero Llorens se muestra cauto: «Hay que estudiarlo bien, porque no se pueden adoptar medidas que pueden inducir al juego».