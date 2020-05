Los buques del Registro Canario continúan a la baja durante 2019

El número de barcos que figuran en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias, más conocido como Rebeca, continúa a la baja. Según los últimos datos de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), en 2019 el número de buques registrados en el Rebeca ascendía a 110, cinco menos que un año antes, cuando ya se produjo un descenso. Aunque durante algunos años puntuales, como en 2017, se registró un ligero alza la tendencia en los últimos cuarenta años es de descenso.

En 1981 había 700 buques de bandera española en el registro ordinario. Entonces aún no se había creado el registro canario, que surge en 1992 en el marco del REF como forma de incentivar y atraer un mayor número de buques con bandera española a través de distintas ventajas fiscales y de costes sociales. Actualmente son poco más de un centenar los inscritos.

La competencia y ventajas que ofrecen otros países europeos de última incorporación a la Unión Europea como Malta o Chipre u otros como Panamá, ha llevado a los armadores a elegir registros de otros países que permiten operar con menos costes, sobre todo sociales.

Los navieros españoles llevan tiempo reclamando una actualización, un mayor fomento y promoción del Registro Canario, que es un potente instrumento que podría revertir la situación de caída de los buques con bandera española. Sin embargo, por ahora no se han tomado medidas y el registro sigue perdiendo unidades a favor de otros países año tras año.

Inscribirse en el Rebeca da derecho a la exención de los actos y contratos realizados sobre esos buques; los tripulantes de esos barcos tendrán consideración de renta exenta al 50% de los rendimientos del trabajo personal que se hayan devengado con ocasión de la navegación a la hora de hacer el IRPF y además el armador podrá bonificar en el Impuesto de Sociedades y en la cuota empresarial de la Seguridad Social para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial.

Además se puede combinar con las ventajas de la Zona Especial Canaria (ZEC) y de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

Todos son ventajas pero se han quedado muy limitadas frente a otros incentivos puestos en marcha por otros países.

Para que un buque puede registrarse en el Rebeca es necesario cumplir una serie de requisitos como tener un propósito comercial y una capacidad mínima de arqueo de 100 GT.

El capitán marítimo de la provincia de Las Palmas, Pedro Mederos, apunta que los buques que buscan abanderarse en España suelen elegir el Registro Canario en lugar de el ordinario por sus ventajas. Sin embargo, indica, existen una serie de circunstancias que lleva a los armadores a elegir registros de otros países, como son los menores costes laborales y sociales.

«Nosotros no somos un país del tercer mundo. Aquí las tripulaciones de los buques con bandera española están cubiertos por la legislación laboral española y diversas garantías sociales. Es un hándicap para muchos armadores. Si matriculas tu buque en Panamá rigen otras normas», explica Mederos, quien agrega: «el registro canario no es una bandera de conveniencia». El capitán marítimo de Las Palmas destaca como otro punto que juega en contra el registro canario el que España forme parte del Convenio Internacional sobre Privilegios Marítimos y la hipoteca naval y que supone que en caso de un impago ante un crédito bancario y un embargo los primeros que cobran sean los tripulantes y no los bancos. «Así es difícil que se encuentre financiación para construir un buque», indica.

Mederos resalta que el registro canario también tiene ventajas al formar parte España de la lista blanca del Memorándum de París, que avala que sus buques son seguros e implica menos problemas al entrar en puerto extranjero.