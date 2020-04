Los asesores piden cambios al legislador para asegurar los incentivos fiscales

Los asesores fiscales insisten en la necesidad de introducir modificaciones en la normativa que regula los incentivos fiscales vinculados al REF, como la RIC, la ZEC o la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC) que exoneren a los empresarios de los incumplimientos a los que se están viendo obligados a incurrir ante la crisis del coronavirus y el parón de la actividad.

El economista, asesor fiscal y director del gabinete de Estudios en Canarias de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Orlando Luján, advierte de los desajustes que se están produciendo y que «están menguando» la eficacia del REF.

Además de haberse tenido que parar actividades vinculadas a la RIC o a la ZEC y que están obligadas a operar durante períodos ininterrumpidos (de tres a cinco años) y detener empleos en las mismas circunstancias, Luján pone en evidencia el problema que van a tener muchas empresas para dotar a la RIC en este ejercicio y con cargo a los beneficios de 2019. Es por ello que pide un aplazamiento en la presentación del Impuesto de Sociedades, que las empresas tienen que realizar en julio.

Según explica, es un contrasentido que el Gobierno haya aprobado una prórroga de tres meses, desde que concluya el estado de alarma, para la presentación y formulación de sus cuentas, extendiéndose hasta octubre o noviembre y, sin embargo, mantengan julio para presentar Sociedades. En sus palabras, esto va a a provocar que muchas empresas no puedan reunirse en junta y decidir su dotación o no a la RIC con cargo al IS. «Si no se realiza alguna modificación legal que permita que la RIC pueda ser acogida con independencia de que se amplíe el plazo para las cuentas o esas empresas, que en 2019 tuvieron beneficios, no podrán acogerse», advierte.

Luján advierte También de los problemas para materializar inversiones previstas para este año tras meses de parón y en un ejercicio de incertidumbre. «Si no tienen ingresos o están cerrados ¿cómo van a invertir? Es necesario que el legislador reaccione y modifique los plazos», señala Luján.

El socio de Deloitte Legal, Ignacio Medina, indicó ayer en un seminario virtual celebrado ayer sobre los incumplimientos de las empresas respecto a los incentivos fiscales. «Cuidado porque puede tener derivaciones posteriores. Hay que preverlo y estudiarlo porque cuando venga la Inspección dentro de unos años no se va a acordar de si hubo coronavirus o no», dijo.