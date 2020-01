Lopesan plantea aumentar el ritmo de construcción del Costa Bávaro

Las trabas burocráticas que Lopesan Hotel Group está encontrando para aumentar el número de camas disponible en Gran Canaria está obligando a la compañía a invertir lejos de Canarias y buscar escenarios alternativos, como República Dominicana, en los que cuenta con grandes facilidades y el apoyo gubernamental necesario para un buen desarrollo del negocio en el Caribe, destacó el CEO de Lopesan Hotel Group, Francisco López.

Además, el equipo del Departamento Comercial de Lopesan Hotel Group ha aprovechado las reuniones con sus principales partners nacionales y europeos para consolidar las marcas Abora by Lopesan Hotels y Corallium by Lopesan Hotels y el lanzamiento de las nuevas marcas The Lopesan Collection Hotels y Kumara by Lopesan Hotels.

El CEO de Lopesan Hotel Group, Francisco López, el presidente del consejero de vigilancia de IFA Hotels, Santiago de Armas, el director del Departamento Comercial de Lopesan Hotel Group, José Alba, y el director de Congresos, Grupo e Incentivos de Lopesan Hotel Group, Zoilo Alemán, fueron los encargados de recibir en el stand de la compañía al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Turimo, Yaiza Castilla, que aprovecharon el inicio de FITUR para visitar el stand de la compañía.

Posteriormente, los representantes de Lopesan Hotel Group mantuvieron una distendida reunión con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, y su concejal de Turismo, Alejandro Marcial.