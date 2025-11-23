«Llegará el día en el que los canarios tendrán comercio electrónico pleno»

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Cainiao, el mayor proveedor logístico para el comercio electrónico transfronterizo a nivel mundial y filial del gigante Alibaba, entró el pasado año con fuerza en Canarias. Lo hizo en las islas capitalinas y, doce meses después, ya ofrece servicio de última milla en todo el archipiélago. Su responsable de distribución en España está convencido de que el comercio electrónico se normalizará en las islas y las trabas actuales acabarán más pronto que tarde.

–Cuentan ya con centros de última milla en todas las islas, ¿qué supone esto para los canarios?

–La última milla supone llegar hasta el consumidor final y hacer la entrega de su paquete de forma directa. La primera milla es la generación de los pedidos; la media milla es el transporte a los almacenes donde tenemos los productos almacenados y la última milla es desde las estaciones de reparto hasta el consumidor final, bien en un 'locker' o en su casa, en el punto de conveniencia que haya determinado.

–En un año han pasado de tener esa entrega en Gran Canaria y Tenerife a todas las islas...

–Para Cainiao la distribución de mercancías en las Islas Canarias es una gran oportunidad para potenciar el desarrollo del comercio electrónico y de ahí esta expansión en el archipiélago y el querer llegar al 100% de la población canaria.

–¿Un herreño recibe hoy en el mismo plazo un paquete que un grancanario?

–La manera en la que se establece el nivel de servicio de reparto no es tanto por las islas, sino por zonas de cobertura, que es igual que ocurre en la península. Nuestro nivel de servicio es, a nivel nacional, de 48-72 horas. Y a nivel internacional estamos en siete días laborales desde China. Dentro de ese arco, obviamente las zonas más altamente pobladas se entregan antes y las zonas menos densamente pobladas se entregan con menos periodicidad, pero siempre dentro del nivel de servicio acordado. En cuanto a Canarias en general, en el caso de los pedidos de China, como es vía aérea hay que sumarle veinticuatro o cuarenta y ocho horas más que a la península, donde la media son cinco días laborables. Si es comercio local, es decir, origen Canarias y destino Canarias, estaríamos hablando del mismo nivel de servicio, cuarenta y ocho o setenta y dos horas.

–Hace un año tenían dos vuelos diarios entre península y Canarias, ¿los han ampliado?

–Los mantenemos y hemos ampliado con vuelos comerciales. Trabajamos con otras empresas de transporte aéreo para optimizar los vuelos comerciales, tanto en pasaje como en carga. Nuestro esqueleto base son los dos vuelos diarios nuestros y completamos con vuelos comerciales y aprovechamos el espacio en sus bodegas. Aparte de utilizar también el transporte marítimo. Hay consumidores que para ahorrar costes prefiere un paquete con un tiempo de entrega más alargado. También utilizamos este tipo de transporte para entre islas. Al final tenemos un sistema de transporte multimodal. Dentro de Islas Canarias transporte por carretera, transporte marítimo peninsular, transporte aéreo peninsular y transporte marítimo insular.

Reparto de tiendas isleñas «Llevamos también los paquetes del comercio local online dentro del archipiélago»

–¿Cómo ha sido el crecimiento en el último año en cuanto a clientes?

–Hemos tenido un crecimiento a doble dígito pero lo más reseñable es el llegar a todas las islas. Evidencia la importancia que tiene para nosotros Canarias y el consumidor canario. Las islas estaban un poco abandonadas y había necesidad por parte del consumidor de que alguien decidiera acelerar el comercio electrónico y lo potenciara en las mismas condiciones que en la península. Obviamente Canarias tiene condicionantes, como su complejidad a nivel aduanero, geográfico, de transporte, movilidad y demás. También la estacionalidad es un elemento a tener en cuenta en la parte laboral. Hay mucha gente que cuando llegan las campañas, las épocas estivales o las épocas de mayor afluencia de turismo decide dejar el trabajo y nos genera un problema. Son retos pero, como le decía, hemos visto esa oportunidad de llegar al consumidor canario y darle la opción del comercio electrónico. También hemos visto que por parte de la pequeña empresa o el comercio local canario había necesidad de acceder a ese servicio de distribución de última milla para desarrollar su comercio electrónico. Hemos detectado esa necesidad y estamos apoyando a los pequeños comercios en su distribución entre islas.

–¿También distribuyen producto de los pequeños comercios de las islas?

– Lo que nosotros siempre decimos es que el foco de Cainiao, como empresa de logística es potenciar el e-commerce. Queremos ofrecer soluciones y una red de distribución que permita al comercio electrónico seguir expandiéndose y seguir creciendo, ya sea de productos que vienen de China o productos de pequeños comercios locales que quieren acceder al comercio electrónico. Por ahora llevamos el producto del pequeño comercio entre islas; a península es un tema complicado y aún no está desarrollado.

–Entiendo que en este campo tienen aún mucho margen de crecimiento.

– Sí, correcto. En ese apartado y en general vemos que Canarias tiene un potencial de crecimiento muy importante dentro del comercio electrónico.

–¿Su llegada en Canarias y el acelerón que han dado en el último año ha ayudado a sus competidores a ponerse las pilas?

– Sí, obviamente, cuando alguien ve que un competidor está haciendo un movimiento, pues despierta interés en otros. Para nosotros lo más importante es ser los primeros y el beneficio al consumidor. Nuestra visión no es tanto de competición entre unos y otros, es decir, vamos a ir al mercado canario, vamos a abrirlo y a darle la importancia que tiene y a desarrollar el comercio electrónico. Cuanto más desarrollado esté el comercio electrónico, pues más mercado habrá para todos y la capacidad de crecimiento en Canarias es suficiente para distintos competidores.

–Habla del potencial de crecimiento del comercio electrónico en Canarias, pero aún queda camino.

– Aquí hay dos elementos. El primero es la capacidad de crecimiento del comercio electrónico en España en general. Su penetración está aproximadamente en un 14%, mientras que si miramos a países de nuestro entorno, como puede ser Reino Unido, por ejemplo, está en torno al 24% y en Alemania está en torno a un 20%. Cuando hablamos de Canarias, la capacidad de crecimiento es mayor que para la península. La población de Canarias aproximadamente es un 10% la del total de España pero vemos que el comercio electrónico representa el 2%, con lo que hay un 'gap'. Los datos apuntan a que hay una gran oportunidad de seguir desarrollando el comercio electrónico en Canarias y en particular la logística o la distribución del comercio electrónico, que es lo que nos interesa como empresa de distribución.

Situación «Las islas estaban un poco abandonadas y se necesitaba que alguien acelerara el comercio electrónico»

–¿Ve algún cambio en las administraciones para agilizar los procesos y facilitar el comercio electrónico?

–La gestión aduanera es uno de los grandes caballos de batalla que hay en las Islas Canarias para el desarrollo del comercio electrónico, porque es distinta a la de la península y es complicada pero al venir de una empresa tecnológica, como es el grupo Alibaba, contamos con herramientas que permitan escalar de una manera efectiva operaciones que anteriormente eran muy manuales, que se tenían que hacer a través de DUAs, a través de mucho papel y procesos tediosos. Al final el hecho de venir de una empresa tecnológica permite que todo esto se simplifique, que sea mucho más sencillo y permite una escalabilidad importante para el desarrollo del comercio online.

–¿Llegará algún día en el que el canario podrá disfrutar un comercio electrónico cien por cien, como existe en la península?

–Ese día llegará. Yo creo que se han hecho grandes avances en Canarias en la distribución de paquetería. Como le digo, un ejemplo de eso es que seguimos expandiendo nuestra redistribución en Canarias y que otros distribuidores han entrado. Se ha tomado en conciencia la importancia de llegar al consumidor canario. La operativa ha mejorado mucho y cuanto más volumen haya de compras más sencillo será el proceso en todos los niveles. El aduanero y el aéreo, cuánto más se crezca mayor será la capacidad de carga en las terminales y eso implicará mayor facilidad y fluidez en la gestión aduanera. Ese es el ciclo de crecimiento en el que esperamos entrar y nosotros vemos que sí es así. Por el lado del consumidor, vemos que cada vez está más contento con la distribución de los pedidos.

–¿Cuánto personal tenéis ya en Canarias?

– El año pasado estábamos aproximadamente en unos 60 empleados y ahora son 300. En campaña podemos llegar hasta los 500. El problema que tenemos es la poca estabilidad de mantenerse fijo en el puesto de trabajo.