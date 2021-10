La llegada de cruceros se intensifica en Canarias, convertida en destino seguro

El pasado uno de octubre arrancó la temporada de cruceros en Canarias, con la llegada al puerto de Arrecife del 'Celebrity Silhouette', que al día siguiente atracó en Tenerife y el domingo en La Luz. Desde entonces, las peticiones de escalas no han dejado de crecer en los puertos isleños y a fecha actual hay previstas 1.394 escalas en el conjunto del archipiélago, un 36% más que la temporada anterior, en 2018 y 2019, cuando fueron 1.026. En los puertos de Las Palmas hay previstas 677 escalas y 717 en los de Santa Cruz de Tenerife.

El trabajo desarrollado durante la covid, cuando los puertos canarios se convirtieron en prácticamente los únicos del mundo con actividad de cruceros y convertidos en destinos seguros, es un elemento que han tenido en cuenta las navieras en esta temporada. En el caso de Las palmas, a las tradicionales como Tui, Aida o Marella se sumarán este año como puerto base las navieras Sea Cloud y Azamara (perteneciente a Royal Caribbean). Ayer mismo, recalaron por primera vez en La Luz y recibieron, como es tradición, las metopas conmemorativas dos cruceros: el 'Iona' (de la naviera P & O) y el 'Celebrity Apex', de la naviera Celebrity (grupo Royal Caribbean).

Pese al mayor número de escalas no se superará la cifra de cruceristas de la temporada 2018-2019, puesto que los barcos en cumplimiento del protocolo covid están operando con un máximo de capacidad del 75%. Además, hasta ahora los barcos no están superando el 50% de ocupación debido fundamentalmente a que se exige la pauta completa de vacunación y hay muchos turistas que aún no la tienen. Los cruceristas proceden fundamentalmente de Alemania y Reino Unido, en los que la tasa de vacunación ronda el 70%.

Sin embargo, como apunta el director comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan Francisco Martín, la previsión es que la ocupación siga aumentando en las próximas semanas.

A cierre de temporada en el caso de Las Palmas se prevé llegar a los 1,3 millones de cruceristas frente a los 1,5 millones precovid. En los puertos de Las Palmas se sigue aplicando el protocolo covid, con la realización de PCR al embarque, si bien los pasajeros ya no deben moverse por la isla en grupos burbuja.