Llega la segunda edición de EXPOFUTURO, la mayor feria de empleo, formación e igualdad de Gran Canaria

Más de 40 empresas de varios sectores estarán presentes en este espacio que preve la presencia de más de 5000 personas. La Entrada a la Feria es Gratuita.

EXPOFUTURO será un punto de encuentro entre las empresas y todas aquellas personas que busquen una mejoría en su futuro. Un espacio para la promoción y exposición de empresas, así como para la realización de contactos, selección de personal, orientación laboral o formativa, networking, emprendimiento y la integración laboral y la diversidad.

La segunda edición de EXPOFUTURO cuenta con Activa Canarias RRHH como Main Sponsor y al Grupo ARI como Patrocinador Premium. Asimismo, tiene el apoyo del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias y el Patrocinio de entidades como la Fundación Inserta, Lidl, Clece, Cenpol, Fuerteventura 2000, Canaragua, Fundación Laboral de la Construcción, THe Hoteles, Incaem, Binter Canarias, Hiperdino, Femepa, ICSE, Café Ortega, Emicela, CCC, Hospiten Roca, Leroy Merlin, Fundación Ecca, Fundación Randstad, Canarias Motor Premium, EAE Business School y Ostelea, OVB, Fiatc Mutua de Seguros, Universidad Fernando Pessoa, Remax Lanzagorta Central, Cesur, Grupo Sifu, Grupo ADF, Air Crew School, Fundación Canaria Maín, Canavia, Escuela de Formación Higident, The Academy by Rudy Bormans Coaching, Centro Internacional Politécnico, etc.

En paralelo a la feria se organizarán en el propio parque, unas charlas impartidas por representantes de estas empresas que serán de acceso libre y sin necesidad de inscripción previa.