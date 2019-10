Las trabas de comprar por internet en las islas

«No enviamos a Canarias». Es el mensaje que suele aparecer cuando consumidores de las Islas intentan comprar por internet. Una situación de desventaja que se refleja en los datos del Instituto Nacional de Estadística. Según la última encuesta, solo el 35,5% de los residentes en el Archipiélago hace compras online, la cifra más baja del país. Sin embargo, es un porcentaje que no puede entenderse sin una serie de condicionantes. Por un lado, la situación geográfica hace que los gastos de logística sean mayores y, por otro, la aplicación de tasas arancelarias, esto es el Documento Único Administrativo (DUA).

Así lo explica el director de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, que añade que los isleños suelen adquirir servicios en internet, tales como viajes, pero no suelen comprar productos como tal. Según indica, la situación geográfica dificulta que se puedan abaratar los gastos de transporte, pero también alude al Régimen Económico y Fiscal (REF), ya que es obligatorio además de abonar el IGIC, unas tasas arancelarias para compras superiores a 150 euros. En un principio, ninguna mercancía estaba exenta de abonar el DUA, pero desde el año 2017, solo es necesario abonarlo en compras por valor superior a ese importe. No obstante, es una norma que no se ha extendido en muchas empresas, que siguen pensando que esta tasa hay que pagarla independientemente de la cantidad que cueste la mercancía.

Esta exención para los productos inferiores a 150 euros sí que supone una clara competencia desleal con respecto a los empresarios y comerciantes canarios que sí pagan por estos productos, explica el director de Comercio y Consumo. «Es decir, los comerciantes y empresarios de Canarias que venden productos de valor inferior a 150 euros pagan su IGIC y sus impuestos, y se quejan de que con el comercio electrónico se está produciendo una competencia desleal. A la inversa, sí es cierto que el consumidor también se ve privado de acceder a unas plataformas digitales que no sirven los productos en Canarias precisamente por ese tema», resume. Lea el reportaje completo aquí.