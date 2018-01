Las rebajas arrancan hoy en las dos islas capitalinas

Las rebajas de invierno comienzan hoy en las dos islas capitalinas, aunque en el caso de Gran Canaria la apertura no es generalizada puesto que los comerciantes de la isla redonda decidieron que este domingo no se abriera. Solo abrirán sus puertas los negocios de Triana, Mesa y López, Las Arenas y El Muelle, que son las únicas autorizadas durante la temporada de cruceros, en la que nos encontramos. Y se prevé bastante movimiento, ya que aunque la mayoría de las marcas españolas iniciaron sus rebajas ya el pasado día 2 (como Mango, H&M y el grupo Cortefiel -Cortefiel, Springfield, Women’secret-) hoy se sumará el pequeño comercio y dos gigantes de la distribución: El Corte Inglés y el grupo Inditex (Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius y Massimo Dutti).

En el resto de las áreas comerciales de Gran Canaria iniciarán sus rebajas mañana lunes, día 8.

En el caso de Tenerife los negocios abrirán de forma generalizada al decidir la comisión insular de comercio que este domingo fuera de apertura comercial. En Lanzarote y Fuerteventura, no se abre hoy y las rebajas se retrasarán hasta el lunes.

En todo caso y pese a la desigualdad de los criterios de apertura por isla y a la liberalización que da cancha libre a los comercios para iniciar las rebajas cuando consideren oportuno (la mayoría comenzó el día 2), hoy está prevista gran afluencia a las zonas comerciales. Los cambios y devoluciones de los regalos de reyes se unirán a las compras de aquellos que siguen siendo fieles a las rebajas.

Los comerciantes, tanto grandes como pequeños, confían en un aumento de las ventas de en torno a un 5%-6%, que podría ser incluso superior en el textil porque hay bastante excedente. Según explica el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de la Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina, la buena climatología ha retrasado ventas y provocado que haya abundante mercancía aún.

Las previsiones están en línea con una campaña de invierno «buena» en la que se han superado las previsiones. El presidente de la Federación del Pequeño Comercio (Fedeco), Eugenio Sánchez, indica que queda camino para volver a las cifras de 2007 «pero que se está en el sendero» tras tres años de subida.