Las declaraciones presentadas en un clic suben un 50% el primer día

Las Palmas de Gran Canaria

Las facilidades puestas en marcha por la Agencia Tributaria para que los contribuyentes puedan tramitar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y recibir cuanto antes su devolución se tradujeron ayer en un nuevo aumento del número e declaraciones presentadas.

Cuando apenas habían transcurrido ayer cinco horas del inicio de la campaña ya se habían presentado a nivel nacional 379.000 declaraciones, lo que supone un 50% más que un año antes. De total, 49.100 se habían presentado en la aplicación de la Agencia Tributaria y con un solo clic. Hacienda prevé que mañana mismo, solo 48 horas después de las primeras confirmaciones, empiecen las devoluciones.

Por otro parte, en las primeras cinco horas del inicio de la campaña de ayer casi un millón de contribuyentes había utilizado la aplicación de renta web, lo que supone un aumento del 42%.

A pesar del consejo dado a los contribuyentes para que no sean impulsivos y revisen su borrador antes de confirmar ya que puede haber deducciones de las que se pueden beneficiar y que no están incluidas en la declaración provisional que nos realiza la AEAT, son muchos los ciudadanos que al ver que su renta es a devolver confirman sin mirar más. Como indica el secretario general del sindicatos de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, la AEAT no tiene toda la información del contribuyente y es necesario incluirla toda, tanto si supone pagar más o menos. De no hacerlo y si Hacienda se da cuenta en algún momento que hay rentas que deberían gravarse y han quedado fuera, puede reclamarlo e incluso sancionar. «No dedicar tiempo a la declaración genera problemas», advierte.

En este supuesto se encuentra cualquier tipo de subvención pública que se haya recibido a lo largo de 2018 y que supere los 1.000 euros. La AEAT habitualmente no las tiene controladas y están sujetas a tributación, a no ser que su normativa fije que está exenta de impuestos. No incluirlas en la renta es considerado una infracción.

En la presente campaña se mantiene la obligación de declarar el Impuesto sobre el Patrimonio para los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también para aquellos sin cuota a ingresar, pero que cuenten con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros. La declaración se presenta por vía electrónica a través de internet.