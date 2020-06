Las ayudas reactivan la compra de coches pero los flecos ‘congelan’ las operaciones

Silvia Fernández las palmas de gran canaria

Los concesionarios de automóviles de Canarias volvieron ayer al optimismo tras casi tres meses de parón de ventas y caídas en las matriculaciones -en mayo de un 70-. El anuncio del Gobierno el lunes de activación de un plan de renovación del vehículo, de todo tipo de energía incluida la térmica, se hizo notar ayer en los concesionarios de las islas que registraron un repunte del movimiento respecto a las últimas semanas de un 20%. Numerosas personas remitieron correos electrónicos, llamaron o se personaron en los concesionarios para conocer cómo, dónde y cuánto suponen las ayudas para cambiar de coche.

El problema fue que, debido a la falta de concreción del plan anunciado el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todas las operaciones quedan congeladas hasta que se detalle de qué manera se registrarán las operaciones y cuál será el organismo encargado de esta labor. Con anterioridad ha sido el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) el que se ha encargado de tramitar las ayudas de los planes de renovación de vehículos y todo apunta a que se mantendrá, pero por ahora todo son especulaciones.

Así que, pese al interés de muchos canarios por cambiar su viejo vehículo y comprar uno nuevo las operaciones están desde ayer paradas a la espera de concreción y detalle del nuevo plan.

Sánchez dijo el lunes que desde ayer se podían acoger los interesados a las ayudas ya que el plan tendrá carácter retroactivo una vez se publique su desarrollo normativo en el BOE. Sin embargo, la falta de información impide el cierre de las operaciones, según coincidieron ayer en señalar los responsables de las dos patronales del sector en Canarias: Fredica y Aconauto.

El presidente de Fredica, Rafael Pombriego, reconoció ayer el «interés» suscitado por el plan entre los compradores aunque indicó que el sector está a la espera de que la normativa se publique en el BOE y conocer los detalles para empezar a cerrar operaciones. «Hoy ha sido una locura pero por ahora no hay nada más que el anuncio. No sabemos dónde dirigirte, dónde plantear la ayuda, no se ha destinado un organismo como estaba antes el IDAE para gestionarlo y hasta que no se concrete todo esto no podemos cerrar operaciones», indica Pombriego, quien confía en que la publicación en el BOE de la normativa y los detalles se haga «de forma urgente». Y es que ahora mismo el sector está parado a la espera.

«Todavía no se puede concretar nada. O se publica la normativa o la designación de una entidad para que gestione las partidas presupuestarias», explica Pombriego, quien indica que se conoce el importe de las ayudas pero no cómo se van a materializar.

El presidente de Aconauto, Manuel Sánchez, aplaude el plan de Sánchez pero reconoce que por ahora «todo está en el aire». «Hemos visto mucho interés hoy (por ayer) pero hasta que no se publique en el BOE y se aclare todo no hay nada», indica Sánchez que al igual que Pombriego, apunta la incapacidad del sector de cerrar ya operaciones por la falta de información.

«Estamos todos muy ilusionados con un plan que beneficia a la economía, las empresas y los ciudadanos pero quiero verlo en el BOE publicado», indica Sánchez, quien confía en que el Gobierno lo haga en un plazo de 24 a 48 horas porque las ventas están ahora mismo paralizadas.

Mientras se espera a que el BOE publique la normativa que desarrolla el plan de renovación el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se regulan las bases de la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, el MOVES II.

El plan contará con una dotación de 100 millones de euros para financiar, entre otras cosas, la compra de vehículos eléctricos. En el caso de Canarias, esta comunidad percibirá 4,7 millones de euros, una cifra similar a la del País Vasco y el doble de Baleares.