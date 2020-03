Las aerolíneas cancelan más de 4.000 vuelos por el veto de EE.UU. a la llegada de europeos

La decisión de Donald Trump de restringir todas las entradas a Estados Unidos de vuelos procedentes de Europa ha supuesto un duro golpe para las aerolíneas, que calculan que se cancelarán aproximadamente 4.000 vuelos, según la Asociación de Líneas Aéreas.

El veto se suma a la crisis que sufre el sector desde que comenzó la crisis del coronavirus, que en un principio hizo suspender los vuelos con China, pero que posteriormente siguió con Italia y ahora se suma el gigante estadounidense. En España, además, no hay una limitación por norma a no volar, pero el Gobierno apela a la responsabilidad y recomienda no viajar si no es estrictamente necesario, a lo que se une la cancelación de prácticamente todos los viajes de trabajo previstos para marzo y las ferias internacionales.

Solo en España se cancelarán alrededor de 1.500 vuelos con Estados Unidos, según confirman fuentes del sector. Hace un año se registraron 1.300 vuelos entre España y Estados Unidos solo en el mes de marzo (unas 320.000 personas), mientras que en abril subieron a 1.700 (unas 400.000 personas) coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa.

La restricción estará vigente desde este viernes 13 de marzo y hasta el próximo 12 de abril, aunque Trump ya reconoció este jueves que podría tener una duración menor si se contiene la epidemia o mayor, si ocurre lo contrario.