La tecnología modificará el 30% de los empleos tras el Covid-19

Una reciente encuesta realizada por Randstad, la empresa de recursos humanos, señala que el 42,8% de las empresas españolas implantan medidas de teletrabajo para poder continuar con su actividad durante el confinamiento. En su informe Flexibility at Work, las principales tendencias en el ámbito laboral y sus perspectivas de cara al futuro destaca la influencia que la automatización y la tecnología tendrán para la evolución del mundo del trabajo, que será aún más notable tras esta etapa de confinamiento.

Aunque la situación ha sorprendido a muchas empresas, que no habían ofrecido a sus empleados planes de formación en este sentido, el 58% de los trabajadores españoles consideraba antes del comienzo de la crisis que en su puesto disponía de todo lo necesario para poder teletrabajar. Además, el 68,6% de los empleados españoles quería teletrabajar, pero no podía porque su empresa no se lo permitía.

Según el informe de Randstad, la influencia de las nuevas tecnologías en nuestro trabajo, impulsada por las necesidades del teletrabajo, será determinante una vez salgamos del confinamiento. Randstad Research prevé la evolución de muchas formas de trabajo, de tal modo que en los países de la OCDE, el 30% de los empleos se modificarán mientras uno de cada siete trabajos actuales directamente desaparecerá.

Otro de los impactos que la digitalización tendrá en el mundo del empleo será la aparición y diversificación de nuevos regímenes de trabajo, más allá de los empleos fijos a tiempo completo. Así, otras formas contractuales aumentarán su presencia, como el trabajo a tiempo parcial, el empleo a través de ETT, autónomos, etc. La tendencia de estas nuevas formas de trabajo se está acelerando, ya que, por ejemplo, en EE UU han pasado del 10,7% al 15% entre 2005 y 2015.

Y dentro de estos cambios de tendencia, otro nuevo modo de trabajo que destaca el informe de Randstad Research es la economía gig, basada en pequeñas tareas o encargos que se pueden llevar a cabo a través de plataformas digitales. El uso de estas herramientas ha experimentado un crecimiento del 30% entre 2016 y 2019 en todo el mundo y ya es la principal fuente de ingresos para el 2% de los adultos de la Unión Europea.