La plantilla del SEPE teme agresiones por los ERTE

La situación de colapso que ha vivido el Servicio Público de Empleo (SEPE) en los últimos dos meses, en el que han tenido que tramitar miles de expedientes de ERTE y prestaciones sin contar con los medios humanos y materiales necesarios, ha provocado que muchas personas hayan tardado en cobrar. Incluso hay quien aún no ha percibido un solo euro, lo que ha derivado en una tensión y crispación hacia los trabajadores del SEPE visible en muchos comentarios en contra de estas personas en las redes sociales.

La situación ha llevado a los sindicatos CC OO y UGT a solicitar al director general de los servicios centrales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que retrase la apertura al público de estas oficinas para evitar que se puedan dar situaciones indeseadas. «La crispación se está convirtiendo en amenazas al personal del SEPE y riesgo cierto de poder sufrir agresiones, tanto verbales como físicas, si se efectúa la apertura de las oficinas. Hay que valorar la incidencia de la seguridad física de los empleados y empleadas públicas no en el marco del auxilio sino de la prevención», se apunta en una carta remitida la semana pasada por los representantes sindicales de CC OO y UGT al director general del SEPE.

Los sindicatos han pedido presencia policial en estas oficinas.

El temor que viven los trabajadores del SEPE existe también entre las plantillas de la Seguridad Social en el caso de que les corresponda a ellos tramitar el ingreso mínimo vital, según reconoce el representante de la UGT-Canaias en la Seguridad Social, Gustavo Martín.

«Canarias será una de las regiones con más volumen de ayudas por su tasa de paro y pobreza. Si en la Seguridad Social siempre hemos tenido un problema de atención al público por falta de medios y de dificultad para conseguir cita previa, ahora va a ser mayor y la gente está en un momento de falta de recursos y necesidad que puede llevar a algunos a ponerse violentos», indica Martín, que asegura que en oficinas del SEPE y de la Seguridad Social de otras provincias se han dado agresiones y amenazas. «La gente no se da cuenta de que el funcionario hace todo lo que puede y que si no le dan una ayuda o no le llega a tiempo no es culpa del trabajador sino del sistema», se queja.